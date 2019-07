Leul românesc se va deprecia ușor, în anul 2019, la 4,81 pentru un euro, de la 4,724, arată un sondaj realizat de Reuters în perioada 1-3 iulie în rândul a 34 de analiști, potrivit Agerpres.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)



Leul românesc a înregistrat, în acest an, cea mai slabă performanţă din regiune, din cauza politicilor fiscale lipsite de predictibilitate şi a sporirii dezechilibrelor economice, apreciază analiştii intervievaţi de Reuters.

INCENDIAR! CE FAC OANA ROMAN ȘI SOȚUL EI CÂND NU-I VEDE NIMENI! IMAGINI BOMBĂ AU AJUNS PE INTERNET



„Când te confrunţi cu adâncirea deficitului public şi a celui de cont curent, în pofida îmbunătăţirii evoluţiei activelor riscante pe plan global, încă ne aşteptăm ca moneda României să aibă o evoluţie mai puţin performantă. În principiu, leul este mai slab decât alte valute din Europa Centrală și de Est (CEE)", a apreciat Ciprian Dascălu, economist şef pentru România la ING.