Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a calificat joi, în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, drept ”o golănie” faptul că furnizorii de gaze naturale trimit clienților oferte de contracte, pentru perioada de după liberalizarea pieţei, venind cu prețuri similare cu cele din contractele anterioare. Asta în contextul în care după liberalizarea care va avea loc la 1 iulie, furnizorii vor achiziționa gazele la prețuri mult mai mici.



"Ceea ce fac furnizorii în momentul de faţă - să trimită oferte, «semnaţi cu noi», că vă ţinem preţul constant, eventual vi-l mai scădem cu un 1-2-3 lei, iar mi se pare o golănie, ca să-i spun tot aşa, pentru că nu poţi să vii în acest program de Gas Programme Release în care tu nu cumperi gazul la 25 de lei/MWh, dar îl cumperi la 28, la 30 de lei, deci cu mult sub preţul cu care îl cumpărai, şi tu menţii preţul către clientul casnic sau către clientul industrial care îţi este captiv la acelaşi preţ. Ori acest lucru nu se poate întâmpla, acest lucru nu va rămâne aşa”, a declarat Virgil Popescu, precizând că se va întâlni cu reprezentanții furnizorilor de gaze pentru a le transmite că cel puțin o parte din reducerea preţului la achiziţie trebuie să se reflecte în facturile clienților casnici.

În acest context, Popescu a precizat că există și varianta unei intervenții a Guvernului pentru a se limita adaosurilor comerciale practicate de furnizorii de gaze naturale.

"Am discutat cu Consiliul Concurenţei şi avem modalitate de intervenţie, pe Legea Concurenţei, nu-i vom lăsa ca profitul pe care l-ar putea obţine din diminuarea preţului la gaze, tot pe seama producătorilor, pentru că tot producătorii vor fi cei fraieriţi, de data asta preţul este jos şi n-ai ce să-i faci. Ne vom asigura că acea diferenţă se va regăsi în jos în factură. Avem instrumente pe Legea Concurenţei”, a mai spus Virgil Popescu.

De asemenea, ministrul Energiei a declarat că se așteaptă ca începând din iarnă să scadă prețul din facturile de gaze ale românilor.



"Mă aştept ca şi la energie electrică, chiar dacă tariful e reglementat, să avem o scădere, nu mare, ci mică, 1-2%, dar să văd o scădere a preţului la energie electrică, iar la gaze naturale mă aştept la o scădere a preţului. Vreau să regăsesc scăderea preţului de achiziţie în preţul consumatorului, pentru că distribuţia nu a crescut şi nu au de ce să-şi mărească profitul pe seama clienţilor casnici”, a mai precizat ministrul Energiei.

Recent, tot într-o ediție a emisiunii „Dosar de politician”, ministrul Virgil Popescu declara că răul cel mai mare în România a fost adoptarea de către fosta guvernare PSD a Ordonanței de Urgență 114, abrogată, la începutul acestui an de Guvernul liberal.

„Eu cred că cel mai mare rău care se putea întâmpla în România a fost acea celebră Ordonanță 114. Aceasta a dezechilibrat complet piața și, de unde trebuia să plafoneze prețurile la gaze, a fost făcută în așa fel încât unii au avut de câștigat și prețurile gazelor au crescut. Cred că prețul gazelor a crescut tocmai din cauza acestei OUG. Ea a fost abrogată de Guvernul PNL la 1 ianuarie, iar piața, de la 1 iulie, va fi complet liberalizată la gaze. Cred sincer că de atunci prețul va reveni la normal”, declara atunci Virgil Popescu.

Piața gazelor naturale se va liberaliza începând din 1 iulie 2020. Astfel, din acel moment, prețurile pentru furnizarea gazelor către populație se vor forma pe piața liberă, în funcție de cerere și oferă, nemaifiind reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

