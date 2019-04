Licitație la Mihail Kogălniceanu, în proiectul legat de construirea infrastructurii pentru muniție: Companiile americane au venit miercuri să viziteze baza militară (FOTO)

Baza militară de la Mihail Kogălniceanu este vizitată miercuri de reprezentanții companiilor interesate să participe la licitația pe care Pentagonul o organizează în vederea atribuirii unui contract de construire a unei platforme de încărcare și descărcare a muniției și explozibililor.

Proiectul figurează în bugetul Departamentului de Apărare de la Washington pe anul în curs și este inclus și în proiectul de buget pe anul viitor.

Americanii au lansat licitația în februarie, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 7 mai 2019, scrie profit.ro.

Investiția planificată la Kogălniceanu ar putea fi totuși amânată, deoarece se numără printre cele cu cel mai mare risc de a fi amânate, întrucât are ca dată de alocare luna noiembrie 2019.

(Platformă civilă de încărcare/descărcare a avioanelor. Sursa foto: airplane-pictures.net)

Valoarea contractului este estimată între un minim de 10 milioane dolari și un maxim de 25 milioane dolari.

Lucrările ar putea demara în august anul acesta și ar putea dura 2 ani și 4 luni.

La licitația pot participa și companiile românești, iar garanția de participare este de 25% din valoarea licitată.

Potrivit MApN, la finalul lunii februarie, aproximativ 600 de militari americani au fost desfășurați la baza Kogălniceanu.

(Plan cu fotografie din satelit a locației proiectului. Sursa foto: US Department of the Army)