Liviu Dragnea, ATAC la adresa OMV Petrom: Să înceteze să mai amenințe statul român. Statul român nu este un sat fără câini (VIDEO)

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, joi, la Parlament, că Guvernul va adopta vineri Ordonanța de urgență care conține mai multe măsuri fiscale printre care introducerea așa-numitei ”taxe pe lăcomie”, modificarea condițiilor privind Pilonul II de pensii, sau plafonarea prețului la gaze și electricitate.

”OUG se pare că mâine o vor adopta. Prevederile principale aole OUG rămân aceleași.

Eu vreau să vă spun despre această OUG care va fi adoptată mâine, sper, care va da posibilitatea economiei românești să se dezvolte, nu să rămână capitivă unor producători și furunizori de energie, gaze și energie electrică și populației să nu mai aibă parte de creșteri de prețuri în perioada următoare”, a declarat Dragnea.

Liviu Dragnea a lansat și un atac extrem de dur la adresa unor companii care, susține el, au amenințat statul român, după ce s-a anunțat OUG privind ”Taxa pe lăcomie”, și a susținut că OMV Petrom este una dintre ele.

”Am văzut tot felul de reacții, inclusiv din partea unor companii mari. Eu îi sfătuiesc, îi avertizez să înceteze să mai amenințe statul român sau să încerce să șantajeze public statul român.

Statul român nu este un sat fără câini și nici nu este un stat la cheremul vreunei companii.

Este o OUG care are în vedere o situație mai bună din punctul de vedere al aprovizionării cu energie atat pentru economia românească, cât și pentru cetățeni”, a spus liderul PSD.

Întrebat dacă poate da exemple de astfel de companii, Dragnea a spus: ”Am văzut OMV Petrom care voalat amenința statul român că va diminua producția de gaze. Cu tot respectul, să înceteze oricine să mai amenințe statul român. Toți cei care vor pierde bani, critică. Dar românii care vor câștiga bani și statul care va câștiga bani susțin această ordonanță”.

