Liviu Pop, DECLARAȚII INCENDIARE despre ordonanța privind taxa pe lăcomie: Vom capitaliza CEC-ul (VIDEO)

Fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop, a făcut declaraţii incendiare, în direct pe B1 TV. Pop s-a exprimat răspicat pe tema ordonaţei privind "taxa pe lăcomie" şi a anunţat chiar noi măsuri care ar putea intra în vigoare, precum capitalizarea CEC-ului. Asta deşi bancherii au anunţat un adevărat dezastru pentru români, dacă ordonanţa ar trece.

”În cel mai rău caz, dacă se întâmplă să plece toate băncile din România sau acordă credite extraodinar de greu și foarte costisitoare, vom capitaliza CEC-ul pentru că avem dreptul acesta și vom veni exact în condițiile pieței europene.

Toate elementele din ordonanță duc spre o eliminare a acestor practici incorente. Nu am spus că sunt ilegale, sunt incorecte. Dacă în România depuneți 100 de lei la bancă, banca vă dă dobândă de doi lei pe an. Asta este prima chestiune de lăcomie”, a declarat Liviu Pop.

