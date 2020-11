Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a explicat, joi seară, în platoul B1 TV, ce presupune "Planul Național de Redresare și Reziliență", proaspăt pus în dezbatere publică. Acesta a explicat că Partidul Național Liberal și-a propus să utilizeze tot bugetul pe care Uniunea Europeană îl pune la dispoziție pentru a dezvolta infrastructura rutieră a țării. Mai mult, Bode a afirmat că în următorii ani, particul își propune să aloce 2% din Produsul Intern Brut pentru Transporturi.

"Astăzi am lansat în dezbatere publică Planul Național de Redresare și Reziliență. Acesta pornește de la un angajament al guvernului și anume: "Dezvoltăm România cu fonduri europene". Cred am demonstrat în cele 12 luni că acest obiectiv al guvernului poate fi atins. În 2020, absorbția este de trei ori mai mare comparat cu orice an din ultimii opt.

Bugetul nostru pe 2020 fonduri europene a fost de 6,1 miliarde de lei. Noi am reușit să executăm tot acest buget, în raport cu execuții de 2-3 miliare de lei în anii precedenți. Din cei 5,3 miliarde de lei cât am investit în primele 3 luni, mai mult de 80% sunt din fonduri europene nerambursabile.

Așteptările de la cetățeni sunt uriașe în ceea ce privește infrastructura de transport pentru că au fost mințiți an la rând.

Avem la dispoziție trei piloni principali de finanțare pe tot ce înseamnă obiective de investiții. Mă refer la fondurile europene, această mină de aur pe care România o are la dispoziție, aproximativ 80 de miliarde de euro la dispoziția României în ultimii 7 ani, pe coeziune și PNRR, avem bugetul de stat și ne-am asumat un angajament ferm că pentru Transporturi vom aloca în medie, în următorii ani, 2% din PIB și nu este doar o lozincă. Noi în acest an avem un buget istoric executat în Ministerul Transporturilor. În 2017 am avut 7,5 miliarde, în 2018, 8,5 miliarde, în 2019, 11 miliarde, astăzi suntem la aproape 13 miliarde, la a treia rectificare pozitivă. Înseamnă că bugetul de stat va fi o sursa importntă pentru a finanța acești piloni de dezvolatrea a infrastructurii. Evident, acolo unde nu ne vor ajunge banii din fonduri europene și din bugetul de stat, luăm în calcul și componenta de împrumut, parteneriat public-privat sau instituții financiare internaționale", a declarat Lucian Bode.