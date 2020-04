Lucian Romașcanu, despre criza COVID-19: "Un milion de șomeri este imposibil de dus, din punctul de vedere al costurilor sociale"

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a declarat joi seara în emisiunea “Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că va fi dificilă aplicarea unor măsuri de relaxare care să nu provoace o înrăutățire a crizei COVID-19, în absența testării populației.

“Lucrurile se văd un pic mai trist în țară decât la Bruxelles. Situația este foarte complicată. Guvernul a reușit să pună cea mai mare greutate a rezolvării crizei pe populație: Nu ieșiți, stați departe. Sigur, e foarte bine că a făcut lucrurile astea. Dar dacă statul în casă se poate fără teste, ieșirea nu se poate fără teste. Toată luema face teste statistice, de masă, au apărut acum teste de antigen, teste de anticorpi. Trebuie să știm cum dăm drumul și cu-i dăm drumul. Există un risc. Suedezii și-au asumat un grad mai mare de decese. E greu să iei astfel de decizii pentru că pe ei îi salvează și felul lor de a fi. La ei distanțarea socială e naturală, la noi nu știu dacă va funcționa așa de ușor. Dar cu teste putem să reușim acest lucru”, a declarat Lucian Romașcanu.

În ceea ce privește industria de ospitalitate, senatorul PSD a declarat că acest sector a fost omis aproape în totalitate de actualul guvern.

“Industria de ospitalitate, turismul este sectorul în care nu s-a făcut nimic. Au existat propuneri din partea patronatului. Companiile din turism și-au pierdut avansurile să garanteze statul astfel încât să nu fie nevoit să dea bani înapoi la turism. Nu s-a făcut absolut nimic.

Pe partea de șomaj tehnic a existat o inițiativă, un singur amendament al PSD-ului, să nu existe concedieri. Legea s-a întors de la președinte. Un milion de șomeri este imposibil de dus, din punctul de vedere al costurilor sociale”, a mai precizat Lucian Romașcanu.

