Ludovic Orban anunță că Planul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă va fi publicat până săptămâna viitoare: ”Așteptăm orice propunere de îmbunătăţire din partea societăţii civile”

Planul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă va fi făcut public, cel mai probabil, săptămâna viitoare. Anunțul a fost făcut, marți, de premierul Ludovic Orban care a precizat că documentul va fi pus în dezbatere publică, fiind așteptate propuneri din partea societății civile.

„Planul Naţional de Recuperare şi Rezilienţă va fi făcut public, cel mai probabil, cel târziu până săptămâna viitoare. El va fi supus unei dezbateri publice şi orice propunere de îmbunătăţire a lui venită din partea societăţii civile o aşteptăm cu interes, astfel încât să putem să găsim o utilizare cât mai responsabilă şi cât mai utilă a fondurilor europene care vor fi alocate în România în cadrul Planului Naţional de Rezilienţă şi Recuperare”, a spus, marți, prim-ministrul.

România ar urma să beneficieze de 30 de miliarde de euro

Conform acestui plan, România ar urma să beneficieze de 30 de miliarde de euro, fonduri europene, începând din 2021.

” Este un plan amplu și vom avea peste 30 – atenție – 30 de miliarde de euro din fonduri europene, pentru a finanța măsurile din acest plan. Suntem cu proiectul foarte aproape de finalizare, este o măsură foarte largă, care se referă și la reforme, și la măsuri de infrastructură, și la multe sectoare care trebuie să fie și modernizare, dar și redresate. (...) Este o veste foarte bună și sunt convins că vom reuși, cu aceste fonduri, să readucem economia la un nivel pe care ni-l dorim cu toții și să avem, evident, o creștere economică și în 2021, și în anii care urmează, care ne va permite nu doar să ieșim din criză, ci să avem o creștere reală, care, în definitiv, se va simți în buzunarul fiecăruia”, a declarat președintele Klaus Iohannis, pe 13 noiembrie, în urma unor discuții cu reprezentanții Guvernului.

Conform acestui plan fondurile ar urma să fie direcționate în special către domenii precum sănătatea, educația și infrastructura.

În acest context, premierul Ludovic Orban a precizat că planul include, printre altele, și finanțarea mai multor tronsoane din Autostrada Moldovei.

Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetară din 2020

Guvernul a aprobat în ședința de luni, a treia rectificare bugetară din acest an. Florin Cîțu anunțase anterior că Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB.

"Am început anul cu un deficit de 3,6% din PIB, dar cu o creștere economică de 4,2% din PIB. În martie, am avut prima rectificare generată de pandemia de COVID, cu un deficit de 6,7% din PIB. Ținând cont de execuția bugetară, am făcut o altă rectificare unde deficitul a fost crescut la 8,6% din PIB. Bazat pe execuția pe care am văzut-o până acum Ministerul Finanțelor propune o rectificare bugetară pentru anul 2020 cu un deficit bugetar de 9,1% din PIB, respectiv 96 de miliarde, construit pe o contracție economică de 4,2 % pentru acest an”, spunea recent Florin Cîțu.

Pe de altă parte, conform estimărilor Consiliului Fiscal, deficitul bugetar pe 2020, potrivit metodologiei cash, va fi în jur de 9,8% din PIB.