Orban, despre casele de marcat: I-am solicitat lui Cîțu să înceapă procedurile pentru servere / E un caz școală (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că autoritățile ar putea demara procedurile de achiziție a serverelor și softurilor ANAF în mai sau iunie, astfel încât firmele care au achiziționat case de marcat cu jurnal electronic să se conecteze la ele. Totuși, acest termen nu este o garanție, deoarece „la noi precis o să se inventeze niște contestații”

„Am discutat problema cu domnul ministru Cîțu. E un caz școală ăsta. Deci obligi firmele private să efectuze cheltuieli pentru a achiziționa case de marcat fără niciun fel de stimulent, ca să pui în funcțiune un sistem care te ajută pe tine ca stat să reduci evaziunea, să controlezi mai bine toate operațiunie, și tu nu achiziționezi serverele și toate softurile necesare”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a susținut că deja i-a solicitat ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, să finanțeze cât mai rapid procedurile de achiziție: „I-am solicitat noului ministru să finanțeze cât mai rapid procedurile de achiziție pentru punerea în funcțiune a sistemului. Cel mai probabil în luna mai-iunie, dacă nu există contestații. La noi precis o să se inventeze niște contestații”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.