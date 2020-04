Premierul Ludovic Orban a oferit vineri noi precizări cu privire la Ordonanța militară nr.8 care, printre altele suspendă exportul de cereale și de produse agricole pe durata stării de urgență. Într-o intervenție televizată la Antena 1, premierul a subliniat că această măsură nu se va aplica și în cazul exporturilor către statele din interiorul Uniunii Europene.

“Nu exportul spre ţările Uniunii Europene, vreau să fac această precizare, pentru că, din păcate, s-a transmis greşit informaţia, noi nu am interzis şi nici nu putem interzice exportul în ţări din Uniunea Europeană, suntem parte a Uniunii Europene, unde există libertate deplină de circulaţie a persoanelor, a mărfurilor, ca atare, interdicţia nu se referă la exporturile către ţări din Uniunea Europeană, ci către ţări care nu fac parte din UE”, a declarat Ludovic Orban.

Pentru că mulți au văzut această măsură radicală drept începutul unei crize alimentare în România, pe fondul pandemiei COVID-19, premierul Ludovic Orban a ținut să îi liniștească pe români. Potrivit acestuia, prin această decizie Guvernul s-a asigurat că vor exista stocuri suficiente pentru ca România să treacă peste această criză cu bine.

„Tocmai pentru a nu intra în criză alimentară am luat această decizie. Am evaluat, pe baza informaţiilor pe care le-am primit de la Ministerul Agriculturii, situaţia stocurilor pe anumite produse agricole şi pentru a garanta faptul că va exista o cantitate suficientă de grâu, de porumb, de floarea soarelui sau produse derivate, am luat decizia, pe perioada stării de urgenţă, să interzicem exportul., întrebat dacă România este în pericol să intre într-o „criză de pâine” după ce s-a luat decizia interzicerii exportului de cereale, relatează Agerpres.

El a subliniat că interdicţia este una „temporară”, aplicabilă pe perioada stării de urgenţă şi a fost luată pentru a garanta ca „niciunui român să nu-i lipsească de pe masă pâinea şi alte produse alimentare”.

Ordonanța militară nr. 8, prezentată joi de ministrul de Interne

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat, joi seară, principalele prevederi din Ordonanța Militară nr. 8, care actualizează regimul de restricții din România.

Potrivit acesteia, pe perioada stării de urgență se interzice și se suspendă exportul pentru următoarele produse agroalimentare: grâu, orz, ovăz, porumb, orez, făină de grâu, soia, floarea soarelui, ulei de semințe, zahăr, produse de brutărie, patiserie, biscuiți, turte sau alte reziduuri solide rezultate din produse din domeniile cerealelor și panificației, tot ceea ce ține de zona aceasta care se referă la reziduuri, inclusiv pentru alimentarea industriei sau a agriculturii.

Decizia a fost comentată pe larg de către Bloomberg

Despre decizia Guvernului de a bloca exportul de cereale luată joi seara în urma Ordonanței militare nr. 8 au scris și jurnaliștii de la Bloomberg. Aceștia au realizat o amplă analiză despre acest subiect, precizând că România a devenit prima țară care a întrerupt exporturile de cereale în timpul pandemiei coronavirusului, în afara statelor membre UE,

Jurnaliștii precizează pe de altă parte că, pentru piețele internaționale, mișcarea este în mare măsură simbolică. România, cel de-al doilea mare exportator de grâu din Uniunea Europeană, a recoltat și a vândut o mare parte din recolta sa în această perioadă a sezonului. Mai puțin de 1% din exporturile UE ar fi afectate, potrivit estimărilor făcute deconsultanți.