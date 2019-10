Ludovic Orban: ”Există riscul ca deficitul bugetar să depășească 3,5% din PIB” (VIDEO)

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a avertizat, miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că România riscă să depășească în acest an ținta de deficit bugetar de 3% din PIB și chiar pragul de 3,5% din PIB.

”Unul dintre obiectivele noastre este ca imediat după instalarea la guvernare să aflăm adevărul, să vedem fotografia la zi, să limităm la maximum deficitul bugetar, atât cât este posibil. Părerea mea e că, după cum arată datele privind execuția bugetară și după nivelul deficitului bugetar, conform informațiilor pe care le avem, la nouă luni, riscul să depășim deficitul bugetar de 3% este foarte mare și există inclusiv posibilitatea să depășim 3,5% deficit bugetar”, a declarat Ludovic Orban.

Liderul PNL a mai spus că deși cheltuielile cu salariile au crescut cu 27%, cheltuielile cu bunurile și serviciile rămân la un nivel ridicat.

