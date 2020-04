Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat, miercuri, în cadrul ședinței de Guvern, că s-a ajuns la zi cu rambursarea TVA.

În aceeași ședință, premierul Ludovic Orban a cerut ca Executivul să aibă un dialog permanent cu reprezentanții băncilor astfel încât cetățenii care solicită amânara ratelor să beneficieze de această facilitate, indiferent de instituția bancară cu care au contract.

”Să aveți un dialog permanent cu băncile, să avem o monitorizare împreună cu Banca Națională a României, astfel încât să ne asigurăm că toate băncile aplică prevederile legii și decid în condițiile stabilite de lege măsurile pentru beneficiarii care sunt stabiliți, i-a cerut Ludovic Orban ministrului Finanțelor.

În replică, Florin Cîțu a precizat că are semnale pozitive, precizând că au existat și cazuri în care clienții băncilor au obținut amânarea plății ratelor printr-un simplu SMS.

”Ministerul Finanțelor Publice a pus la dispoziția cetățenilor un portal unde pot să ne scrie dacă întâmpină dificultăți în demersul lor de a avea aceste rate amânate. Am primit de la sistemul financiar-bancar observații la aceste proceduri, pe unele dintre ele le-am luat în considerare, suntem în dialog permanent cu ei. (...) Din ce am primit până acum, răspunsul este pozitiv, sunt persoane care au avut ratele amânate și primitr-un SMS, este o extermă pozitivă”, a spus Florin Cîțu.

Totodată, premierul Ludovic Orban a subliniat că cetățenii își pot plăti taxele și impozitele chiar dacă termenul limită a fost mărit. Șeful Guvernului a insistat că oamenii nu trebuie să aștepte ultimele zile ale perioadei pentru a achita taxele.

”Noi am mărit termenul până la care cetățenii puteau să plătească taxele și impozitele locale, beneficiind de bonificația fiscală. Asta nu înseamnă să nu-și plătască. (...) Noi am luat această decizie ca să nu fie cozi la termenele limită și să împiedicăm răspândirea virusului. Trebuie să transmitem un mesaj că pot să-și plătească impozitele și taxele locale, să nu aștepte până la termenul limită pentru că apoi iar vor apărea cozi”, a mai spus Ludovic Orban.

Chiar înaintea ședinței de Guvern, ministrul Florin Cîțu a prezentat primele date referitoare la rectificarea bugetară care este pregătită la Palatul Victoria.

Potrivit datelor prezentat de Cîțu deficitul estimat este de 6,7% din PIB și se estimează pentru acest an o contracție de 1,9% din PIB. Deficitul bugetar crește de la 40,5 miliarde lei, la 72,5 miliarde lei.

Totodată, ministrul Finanțelor a anunțat că Ministerul Muncii va primi în plus 8,1 miliarde de lei, iar cel al Sănătății, 3,8 miliarde de lei.

”Vedem o scădere a impozitului pe profit cu 2,2 miliarde lei, impozitul pe venit scade cu 1,5 miliarde de lei, din TVA estimăm o încasare mai mică cu 5,5-5,6 miliarde lei, din accize - 2,6 miliarde mai mici, din contribuții de asigurări sociale, o scădere de 8,3 miliarde”, a mai spus Florin Cîțu.

Amintim că, marți, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind prelungirea cu încă 30 de zile a stării de urgență pe teritoriul României.

Prelungirea stării de urgență, urmează să fie supusă votului Parlamentului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.