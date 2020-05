Ludovic Orban, despre măsurile de repornire a economiei în contextul pandemiei de COVID-19: Primul pilon al reconstrucției este cel al investițiilor publice. Program de susținere pentru companiile medii și mari, similiar cu IMM Invest (VIDEO)

Ludovic Orban, a prezentat, marți în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, o serie de măsuri pe care Guvernul le are în vedere pentru repornirea economiei, care a fost afectată în ultimele luni de pandemia de coronavirus. Șeful Executivului a subliniat că un aspect foarte important este cel al investițiilor, însă a vorbit și despre măsuri pentru susținerea companiilor medii și mari, despre instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru a garanta creditele comerciale, dar și despre măsuri de sprijin pentru persoanele care își reiau activitatea după ce s-au aflat în șomaj tehnic, sau pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă.

În ceea ce privește planul de măsuri economice și sociale, premierul a subliniat că se încearcă mobilizarea tuturor resurselor posibile în acest sens.

”Plan de măsuri economice și sociale. Primul pilon al reconstrucției economice pe care îl gândim este pilonul investițiilor publice. Încercăm să mobilizăm toate resursele posbile pentru a asigura finanțare pentru marile obiective de infrastructură energetică, de transport, în domeniul sănătății, educației, comunicațiilor, agricultirii.

Va trebui să identificăm resurse financiare pentru susținerea acestor investiții. Oricâte bune intenții am avea, nu putem să aplicăm decât acele măsuri pemtru care avem resursele necesrae. Inventariem toate resursele necesare pe care le avem la dispoziție în afara veniturilor pe care le are înregistrează bugetul de stat. Invenarierea acestor venituri este extrem de importantă pentru că va trebui să dimensionăm acest program și toate măsurile pe care le vom adopta în funcție de resursele finaciare de care dispunem în mod efectiv. Daca inițiem măsuri pentru care nu avem sprijin finaciar, riscăm să provocăm un rău mai mare economiei. Încercăm să mobilizăm resurse financiare din toate sursele posibile, atât din partea finanțatorilor instituționali, din partea fondurilor europene pe care le avem la dispoziție, din împrumuturi pe care le contractăm, fie pe piața internațională, fie pe piața internă, gândim un mecanism de emitere de obligațiuni, de titluri de stat, care să fie cu adresabilitate către persoanele fizice, către cetățeni. De asemenea, încercăm să gândim posibile resurse financiare private pe care le putem angrena în aceste programe de investiții”, a explicat Ludovic Orban.

Totodată, premierul a anunțat un program de susținere pentru companiile medii și mari, similiar cu IMM Invest. În cadrul acestuia companiile ar urma să beneficieze de ”produse de garantare a creditelor pentru capitalul de lucru și pentru investiții cu o subvenționare parțială a dobânzii”, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de finanțare a acestor companii.

”Am identificat resurse financiare în exercițiul 2014-2020, vom putea mobiliza o sumă de până la un miliard de euro pe care intenționăm să o alocăm către întreprinderile mici și mijlocii, fie pentru capital de repornire a activității, acolo unde activitățile au fost întrerupte, fie pentru susținerea investițiilor”, a mai spus prim-ministrul.

De asemenea, Ludovic Orban a vorbit despre instituirea unei scheme de ajutor pentru garantarea creditelor comerciale.

În ceea ce privește persoanele care își vor relua activitatea după încheierea perioadei în care s-au aflat în șomaj tehnic, premierul a precizat că acestea vor beneficia de o sumă de bani, ca măsură activă. De asemenea, Orban a anunțat că durata de acordare a șomajului tehnic va fi prelungită până la 1 iunie.

”Pentru persoanele care au fost în șomaj tehnic și revin în activitate în companiile în care au lucrat, vom acorda plata unei sume, încă nu am stabilit cuantumul, depinde de resursele de care dispunem, între 35 și 45%, ca o măsură activă pentru reluarea activității.

Vom prelungi durata de acordare a șomajului tehnic până la 1 iunie, iar după data de 1 iunie, vom menține șomajul tehnic, dar numai către angajații companiilor din domenii în care se mențin restricțiile, de exemplu în domeniile spectacolelor, evenimentelor culturale, restaurantelor”, a mai anunțat Orban.

Prim-ministrul a vorbit și despre un instrument care să vină în sprijinul celor care caută un loc de muncă.

”Instrumentul va depinde de categoria în care se află aceste persoane. Un instrument va fi pentru persoanele de peste 50 de ani, altul pentru absolvenți, un altul pentru populația de vârstă adultă. Vom încerca să creăm stimulente pentru companii ca să angajeze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. După evaluările noastre sunt aproximativ 300.000 de contracte de muncă încheiate. La asta se adaugă un număr de 250.000-350.000 de români care au revenit din țările unde lucrau și se află și ei în căutarea unui loc de muncă”, a mai spus Ludovic Orban.

