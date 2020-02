Premierul interimar Ludovic Orban a lansat un atac dur, luni, la adresa fostului ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, după ce acesta din urmă a propus crearea unei comisii de anchetă în cadrul căreia să dea explicații el și Viorica Dăncilă, dar și Ludovic Orban și Florin Cîțu, cu privire la depășirea deficitului bugetar pe 2019.

”Eu cred că domnul Eugen Teodorovici trebuie să se ducă să se trateze. El este principaplul vinovat. S-a emis o Ordonanță de Urgență special ca să permită premierului și ministrului Finanțelor să nu dea declarații pe proprie răspundere privind veridicitatea datelor pe baza cărora a fost construit bugetul pe 2019, ca să scape de răspunderea minciunilor pe care le-au pus la baza construcției bugetare. Aceste minciuni au fost relevate cu prisosință. Comisia de anchetă trebuie să-l vizeze pe el, pentru că el a fost ministrul Finanțelor și el a putut să inventeze veniturile existente și a putut să denclanșeze cheltuieli pentru care nu existau resursele financiare existente”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Parlament, după ședința biroului Executiv al Partidului Național Liberal.

Miniștrii cabinetului Orban II vor fi audiați, luni, marți și miercuri, în comisiile de specialitate din Parlament. Audierile încep luni, la ora 12.00, cu ministrul propus pentru FInanțele Publice, Florin Cîțu, care a anunțat deja, încă de duminică, „bombă” cu privire la motivul pentru care PSD a amânat creșterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie atât în 2019, cât și în 2020”.

„Bomba din audierea mea de mâine.

Aflam de ce PSD a amânat creșterea pensiilor de la 1 ianuarie pentru 1 septembrie atât în 2019, cât și în 2020.

#RomaniiTrebuieSaStie”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook, duminică seară.

Amintim că potrivit unui raport al Comisiei Europene, publicat la finalul săptămânii trecut,e declanșarea procedurii de deficit excesiv este ”garantată” în cazul României.

În documentul citat se constată depășirea, în 2019, a țintei de deficit de 3% din PIB.

Experții europeni precizează că din 2017 și până în 2019 guvernele PSD nu au ținut cont de recomandările Consiliului UE.

”Din 2017, Consiliul UE a emis recomandări bi-anuale la care România nu a răspuns cu acțiuni eficiente, deviind în mod repetat și semnificativ de la măsurile recomandate de ajustare. (...) Autoritățile (din România – n.r.) au încălcat sistematic regulile fiscale naționale”, se arată în raportul citat.

Anterior, ministrul demis al Finanțelor, Florin Cîțu, a susținut că declanșarea de către Comisia Europeană a procedurii de deficit excesiv nu exclude majorările de pensii și salarii programate pentru acest an.

Întrebat, joi, de jurnaliști dacă pensiile și salariile vor mai fi majorate, în contextul procedurii anunțate de oficialii europeni, Cîțu a răspuns: "Nu. Ceea ce spunem noi este că în momentul în care am construit bugetul am ţinut cont de legislaţia în vigoare, dar ţinem cont şi de evoluţia economiei şi cea bugetară. Până acum nu avem de ce să ne îngrijorăm. În ianuarie am avut încasări foarte bune la TVA, sunt cele mai bune din 2016, am returnat TVA cu un miliard mai mult decât anul trecut, deci în acest moment nu trebuie nimeni să se îngrijoreze, banii pentru buget sunt acolo. Mai mult, am plătit deja salariile mărite pentru sectorul bugetar, nu există nici aici niciun fel de îngrijorare. Salariile şi pensiile au fost prinse în buget, nu există niciun fel de discuţie".

Totodată, ministrul demis al Finanțelor a precizat că era declanșarea procedurii de deficit excesiv de către Comisia Europeană este ceva previzibil.