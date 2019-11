Ludovic Orban: ”Din punctul meu de vedere, după cum arată datele, falimentul RADET este iminent” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că, din punctul său de vedere, falimentul Regiei Autonome de Distribuţie şi Transport al Energiei Termice (RADET) este iminent.

”După știința mea, luni trebuie să se pronunțe instanța în procedura de faliment a RADET. Din punctul meu de vedere, după cum arată datele, falimentul RADET este iminent”, a spus șeful Guvernului.

Orban a făcut aceste precizări după ce noul ministru al Economiei, Virgil Popescu a spus, miercuri, la preluarea mandatului, că RADET ar putea intra luni în faliment, iar Primăria Capitalei trebuie să fie pregătită pentru această situaţie. (Detalii AICI)

”A fost declarația ministrului Economiei privitoare la posibilitatea sistării agentului termic în Capitală în eventualitatea falimentului RADET. Legislația prevede obligația de a nu opri furnizarea agentului termic pe perioada sezonului rece, cu condiția să existe operatorul economic care să aibă delegat serviciul de furnizare și care să aibă contract cu ELCEN și să poată să distribuie energia termică de la producători. Dacă RADET dă faliment, trebuie rezolvată problema existenței unui agent economic care să poată să aibă delegat din partea Primăriei serviciul de furnizare a energiei termice și care să aibă contract cu ELCEN”, a mai declarat Ludovic Orban.

