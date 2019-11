Ludovic Orban cere soluții după falimentul RADET: ”Nu aș vrea să ajungem în situația să se oprească furnizarea agentului termic în București” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a cerut, miercuri, ministrului Economiei, Virgil Popescu, să ia măsuri pentru ca falimentul RADET să nu afecteze furnizarea de apă caldă și căldură bucureștenilor în timpul iernii.

„Ne confruntăm cu o situație extrem de serioasă, nu aș vrea să ajungem în situația să se oprească furnizarea agentului termic în București. Vă solicit să îmi faceți o informare și să îmi comunicați ce solutii aveți”, i-a solicitat Orban ministrului în debutul ședinței săptămânale de Guvern.

Ministrul Virgil Popescu a precizat că a purtat discuții cu reprezentanții ELCEN și a subliniat că e nevoie de responsabilitate din partea Primăriei Generale pentru a se ajunge la o soluție.

„Cred că s-a găsit în final o soluție, dar trebuie responsabilitate din partea primăriei să asigure comenzile necesare pentru ELCEN. ELCEN va avea contract cu Termoenergetica după ce va primi licența de la ANRE, momentan nu are licență. Nu vrem să ajungă și ELCEN ca RADET. Până la licențierea Termoenergetica, PMB va emite comenzi spre ELCEN”, a declarat ministrul.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat că a găsit soluții pentru Termoenergetica, fără a preciza însă despre ce este vorba.

