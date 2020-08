Ludovic Orban, la inaugurarea fabricii de autocamioane IVECO din Dâmbovița: Se vor crea, în primă fază, 200 de locuri de muncă directe (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a participat, marți, la prezentarea proiectului companiei IVECO privind realizarea fabricii de asamblare autocamioane, în comuna Petrești din județul Dâmbovița. Potrivit șefului Guvernului, prin realizarea acestei investiții, vor fi create cel puțin 200 de locuri de muncă. La eveniment au fost prezenți mai mulți membri ai Executivului, printre care Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Nicolae Ciucă, ministrul Apărării Naționale, și Lucian Bode, ministrul Transporturilor.

„Astăzi se inaugurează oficial lucrările pentru realizarea unei investiții într-o capacitate de producție în România, o investiție care valorează aproximativ 50 de milioane de euro, care va crea, în primă fază, 200 de locuri de muncă directe, dar prin toate contractele cu furnizorii autohtoni va genera dinamică economică și locuri de muncă suplimentare.

Această investiție este realizată în cadrul off-set-ului aferent contractului de înzestrare a Armatei Române cu vehicule produse de IVECO Defence”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a precizat, în acest context, că politica Executivul pe care îl conduce este aceea „de fructificare a programului de înzestrare a Armatei, un program pe 10 ani, pentru dezvoltarea capabilităților defensive pentru creșterea capacității Armatei Române de a face față oricărei provocări”.

”În viziunea noastră, acest program de înzestrare trebuie să aducă investiții care să crească capacitățile de producție din România, să assigure transfer tehnologic, să dezvolte noi capabilități de inovare, de cercetare și de dezvoltare. Programul de înzestrare trebuie să genereze o relansare a producției de apărare din România, atât prin firmele autohtone, cât și prin firme partenere, în cadrul acestui program de înzestrare a Armatei. Deja am semnat un prim contract important la întreprinderea de avioane Craiova, programul de 57 de milioane de euro pentru modernizarea avionului de producție românească, Șoim.

Salut decizia companiei de a se stabili ca centru regional în România, la București. Sunt convins că această investiție este serioasă, va fi urmată de alte investiții serioase, care să genereze dezvoltare economică pentru România”, a mai spus Orban.

Totodată, Ludovic Orban a vorbit despre colaborarea economică dintre România și Italia.

”Sunt cel puțin 24.000 de firme acu capital italian în România, care au generat locuri de muncă.

În Italia sunt aproximativ 26.000 de societăți care au cel puțin un acționar român și vreo câteva zeci de mii de întreprinderi individuale care au fost realizate de români. Italia este al doilea partener comercial al României, după Germania”, a mai spus Ludovic Orban.

