Ludovic Orban: Mediul de afaceri a generat propuneri extrem de serioase pe care intenționăm să le introducem în programul de guvernare (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, la finalul participării la evenimentul ”Topul național al firmelor private din România”, că mediul de afaceri a venit cu propuneri care urmează să fie incluse în programul de guvernare.

Șeful Guvernului a precizat, în acest context, că obiectivul Executivului este acela de a crea un mediu de afaceri care să permită realizarea inițiativelor economice.

”Guvernul pe care conduc este un guvern care se află în dialog și cooperare permanentă cu mediul de afaceri, cu reprezentanții instutuționali, iar obiectivul nostru este să creăm un mediu de afaceri prietenos care să permită realizarea inițiativelor economice ale celor care vor să pună pe picioare o afacere sau vor să-și dezvolte afacerile.

Am avut bucuria să și înmânez premii către companii care au reușit dezvoltări spectaculoase. Am remarcat companii care au construit fabrici performante, care dezvoltă rețele de desfacere care să ajute producătorii români în accesul lor la piață, care funizează training pentru cei care au suferit de pe urma crizei economice generate de pandemie și au ajutat la reintegrarea profesională a foarte multor angajați”, a spus Ludovic Orban.

Totodată, premierul a precizat că liberalii vor ține cont de propunerile venite din partea mediului de afaceri, astfel că o parte dintre acestea vor fi incluse în programul de guvernare.

”Mediul de afaceri a generat propuneri pentru programul de guvernare, propuneri de susținere a mediului de afaceri, de încurajare a comportamentului antreprenorial încă din școală și, cu această ocazie, le-am comunicat că o parte importantă din propunerile care au fost formulate sunt extrem de serioase și intenționăm să le introducem în programul de guvernare.

Vom încerca să utilizăm toate resursele financiare care vor fi la dispoziția României, în special cele din surse europene din cadrul bugetului UE 2021-2027, dar și din cadrul Planului național de redresare. Vom aloca resurse importante pentru programe de susținere a companiilor”, a mai spus Ludovic Orban.

