Ludovic Orban: Nu avem posibilitatea să dublăm alocațiile. O să gândim un mecanism de creștere a alocațiilor pentru copii. În două săptămâni vom soluționa această problemă (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmbătă, că Guvernul nu are posibilitatea acum să dubleze alocațiile pentru copii și a promis că, în două săptămâni Executivul va veni cu un mecanism de soluționare a acestei probleme. Precizările prim-ministrului vin în contextul în care, Curtea Constituțională a stabilit miercuri că amânarea alocațiilor este neconstituțională. Concret, CCR a ajuns la concluzia că legea prin care este respinsă Ordonanța de Urgență Guvernului care amâna până la 1 august dublarea alocațiilor nu încalcă prevederile Constituției. Actul normativ merge la președintele Klaus Iohannis pentru promulgare.

Întrebat dacă este credibilă varianta în care aalocațiilor vor crește cu 15%, Ludovic Orban a răspuns: „În două săptămâni vom soluționa această problemă. Este clar, vă mai spun încă o dată, tot sincer, așa cum mă cunoașteți, nu avem posibilitatea să dublăm alocațiile. Alocațiile au fost dublate în 2019, la legea bugetului. În momentul în care s-a adoptat legea, nu au fost prevăzute sursele de bani. Ne dorim creșterea alocațiilor, vom asigura o creștere a alocațiilor constantă, așa cum am făcut-o din 2008 încoace, când PNL a fost singurul partid care a reușit creșterea alocațiilor și în 2008, și în 2015, și în 2019. Probabil nu o să putem să o facem deodată. O să gândim un mecanism de creștere a alocațiilor care să permită o creștere la un nivel așteptat într-o perioadă de timp”.

