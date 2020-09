Ludovic Orban: Nu ne dorim creșterea niciunei taxe și a niciunui impozit (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, marți, că Guvernul nu își dorește să majoreze taxele și impozitele. În acest context, prim-ministrul a amintit deciziile cu impact economic luate recent la inițiativa PSD, precizând că social-democrații pot fi acuzați de ”criminalitate economică”.

”De la preluarea guvernării, nu am majorat nicio taxa și niciun impozit. Am eliminat supraaciza pe combustibil, motiv pentru care a scăzut prețul la pompă și la motorină, și la benzină. În ceea ce privește gazul, am liberalizat piața și rezultatul a fost scăderea prețului la gaz, în special pentru consumatorii industriali, extrem de important pentru creșterea competitivității economiei românești. Nu ne dorim creșterea niciunei taxe și a niciunui impozit. Ca atare pilonul nostru de dezvoltare este o creștere economică sănătoasă, bazată pe investiții. Ieri, ca urmare a eforturilor făcute de Bursa de Valori București, dar și de Guvernul României, în ciuda unei legi absurde care împiedică listarea la Bursă a oricărei companii de stat și vânzarea oricărui activ pe o perioadă de doi ani, impusă de majoritatea PSD, România a dobândit statutul de piață emergentă, ceea ce înseamnă o creștere a atractivității României pentru investitori, o șansă suplimentară pentru fiecare companie care se listează la Bursă. Îmi pare rău că, după un pas înainte care este datorat oamenilor care cred în economia de piață, care vor dezvoltarea României, România ajunge să riște să facă un pas înapoi din cauza aceluiași PSD care se comportă ca un inamic al României și care, efectiv, poate fi acuzat de criminalitate economică”, a declarat Ludovic Orban în cadrul unei conferințe de presă pe care a susținut-o la Cluj.

Proiectul de rectificare bugetară care prevede creșterea pensiilor cu 40%, adoptat de Parlament

Plenul Parlamentului a adoptat marți proiectul de rectificare bugetară care cuprinde, printre altele, amendamentul privind majorarea punctului de pensie cu 40%. Asta după ce, pe 16 septembrie, la propunerea PSD, aleșii din Comisiile de buget au abrogat articolul din proiectul de rectificare bugetară venit de la Guvern, privind majorarea punctului de pensie cu 14%, în acest fel rămânând în vigoare legea sistemului public de pensii care prevede o creștere cu 40%.

Ministrul Finanțelor: Vom ataca la CCR. Nu vom arunca țara în aer

Reprezentanții Guvernului au anunțat că Executivul va sesiza Curtea Constituțională cu privire la legea rectificării bugetare.

Potrivit ministrului Finanțelor, Florin Cîțu, modificările aduse în Parlament la actul normativ angajează cheltuieli suplimentare „de aproape 6 puncte procentuale din PIB”. Totodată, Cîțu atrage atenția asupra faptului că legea nu prevede și care sunt sursele de finanțare pentru aceste cheltuieli.

”În acest moment nu există surse de finanțare, așa cum a trecut acest proiect de lege. Sunt două lucruri pe care vreau să le spun. Anul acesta, Guvernul PNL a crescut pensiile cu cea mai mare sumă cu care au fost crescute vreodată într-o perioadă de criză economică, 177 de lei, și este tot ceea ce se poate face în acest an. Această rectificare bugetară, care include pe lângă majorarea punctului de pensie și alte cheltuieli, e vorba de aproape 6 puncte procentuale din PIB cheltuieli suplimentare, vom ataca la CCR. Nu suntem iresponsabili. Nu vom arunca țara în aer”, a declarat Florin Cîțu într-o intervenție pentru B1 TV.