Premierul Ludovic Orban a făcut, duminică, un apel la români să nu își mai facă provizii de teama posibilelor efecte ale pandemiei de coronavirus.

Șeful Guvernului a dat asigurări că nu există riscul ca magazinele să nu fie aprovizionate cu produse în următoarea perioadă.

”În ceea ce privește cozile de la magazine, vă adresez un mesaj cât se poate de clar. Nu trebuie să vă aprovizionați peste necesitățile normale, să vă schimbați ritmul de aprovizionare. Din punctul meu de vedere și pe baza analizelor pe care le-am făcut, nu există riscul de apariție a unei penurii, a unei lipse din anumite categorii de produse alimentare sau alte produse.

Dacă cumpărați mai mult decât de obicei, această cumpărare îi poate lipsi pe alții de unele produse care sunt cumpărate în exces.

Mențineți un ritm normal, firesc de aprovizionare pentru că nu există un risc real să apară o penurie în furnizarea vreunui produs”, le-a transmis Ludovic Orban românilor, în videoconferința de presă pe care a susținut-o duminică seară, de la Vila Lac I, acolo unde se află în autoizolare.

Anterior, prim-ministrul a insistat asupra faptului că populația trebuie să respecte cu strictețe toate recomandările oficiale ale autorităților, pentru că limitarea răspândirii noului coronavirus în țara noastră ține de fiecare persoană român în parte.

”Începând de acum, limitarea răspândirii virusului va depinde în mare parte de un comportament responsabil al fiecăruia dintre cetățenii români. Vă cer să respectați toate recomandările care sunt formulate de specialiști - de medicii epidemiologi, de reprezentanții Ministerului Sănătății - care sunt transmise prin intermediul unor informări și anunțuri de utilitate publică. Este foarte important, pentru reducerea riscului de contaminare a altor cetățeni, ca orice cetățean român să respecte măsurile care se iau: măsura carantinei, măsura izolării la domiciliu.

De asemenea, chiar dacă viața trebuie să se desfășoare normal în continuare, căutați să respectați recomandările formulate - care sunt foarte importante pentru dumneavoastră – privind evitarea infectării cu COVID-19 sau, pentru a elimina riscul de a-i infecta pe alții, în cazul în care sunteți purtător al virusului, măsuri care țin de menținerea unei relații sociale care să-i protejeze pe ceilalți: respectarea unei distanțe, evitarea unui salut foarte apropiat, strângerea de mână sau îmbrățișarea”, a mai spus Ludovic Orban.

