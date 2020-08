Ludovic Orban: Obiectivul Guvernului este să majoreze pensiile. Majorarea se va face pe baza unor analize care va fi finalizată în cursul acestei săptămâni (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că, în cursul acestei săptămâni va fi finalizată analiza cu privire la procentul cu care ar urma să fie majorat punctul de pensie. Întrebat dacă se confirmă informațiile cu privire la o posibilă creștere a pensiilor cu 14%, începând din 1 septembrie, șeful Guvernului nu a oferit un procent exact, însă a precizat că obiectivul Executivului este acela de a crește pensiile, în măsura în care o va permite bugetul.

„Obiectivul Guvernului este să majoreze pensiile, dar această majorare se va face pe baza unor analize extrem de serioase. În primul rând, este vorba despre raportul privind starea economiei și a bugetului, raportul la șase luni, care trebuie prezentat de Ministerul Finanțelor. De asemenea, al doilea element de analiză în reprezintă prognozele pe care le va face, pe de o parte Comisia de Prognoză, care e în subordinea Guvernului, pe de altă parte, prognozele privind evoluția economiei, care sunt formulate de instituții internaționale. În funcție de aceste evoluții, vom stabili care este procentul cu care vom face majorarea. Nimeni nu poate să vă spună acest procent.

Ministrul Finanțelor, când a evocat posibilitatea unei majorări cu 10% a făcut-o pe baza unor date intermediare. Când vom avea toate aceste informații vom lua decizia și o vom comunica public. Cert este că ne dorim să creștem pensiile și această creștere a pensiilor să poată să fie susținută nu numai anul ăsta, ci și în anii următori. Analiza ar trebui să fie finalizată în cursul acestei săptămâni”, a spus prim-ministrul.

Întrebat dacă este luată în calcul și o majorare a pensiei minime, Ludofic Orban a răspuns: ”Cu siguranță, în măsura în care se majorează punctul de pensie, în funcție de majorarea punctului de pensie, dorim și pentru pensiile minime, așa-numitele pensii sociale, să existe același procent de creștere a pensiei minime egal cu procentul cu care va crește punctul de pensie”.

”Trebuie să fie o creștere sustenabilă, care să fie în concordanță cu rrealitățile economice și cu prespectivele de evoluție a economiei”, a adăugat șeful Guvernului.

În ceea ce privește apropiata rectificare bugetară, Orban a dat asigurări că va exista o creștere a resurselor alocate investițiilor, atât în domeniul transportului, cât și în zona de sănătate și educație.

”Ministerul Finanțelor a început dialogul și analiza pe execuția bugetară și pe nevoile de susținere ale cheltuielilor. Cu siguranță vom face creșteri pentru investiții, în special pentru investiții în infrastructură, de transport, de sănătate, de educație, locală. Cel mai probabil, acolo unde este nevoie de creșterea finanțării pentru investiții (...), unde evaluăm nevoia de creștere a resurselor, vom aloca resurse suplimentare”, a mai spus Ludovic Orban.

