Ludovic Orban: OUG privind eşalonarea datoriilor acumulate de la starea de urgenţă va fi publicată în Monitorul Oficial în cursul acestei zile sau marți (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că Ordonanţa de Urgenţă care prevede eşalonarea datoriilor acumulate de la începutul stării de urgenţă şi suspendarea și după 25 octombrie a executărilor silite va fi publicată în Monitorul Oficial chiar în cursul acestei zile sau marţi.

„Va fi publicată în Monitorul Oficial. Noi am adoptat măsura de după 25 octombrie, se pot face cereri de reeşalonare în termenul stabilit prin ordonanţa de urgenţă. Va fi publicată astăzi sau mâine ordonanţa”, a afirmat Ludovic Orban, în contextul în care un reporter a atras atenția că băncile nu pun în aplicare măsura deoarece actul normativ nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial.

