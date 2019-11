Ludovic Orban anunță plata a peste un miliard de euro pentru fermieri. Premierul, către ministrul Agriculturii: ”Să vă asigurați ca banii ajung” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, joi, în debutul ședinței de guvern, plata a peste un miliard de euro pentru fermieri.

"Domnul ministru al Agriculturii, ne informați că a fost deblocată suna de 1, 318 miliarde euro pentru agricultori. Să vă asigurați ca banii ajung la fermieri. Plățile în avans sunt de până la 75 la sută", i-a spus premierul ministrului Agriculturii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.