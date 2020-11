Ludovic Orban: "Reindustrializarea României constituie un obiectiv prioritar pentru politica Guvernului pe care îl conduc"

Premierul Ludovic Orban a dat asigurări, vineri, în cadrul unei vizite în județul Dâmbovița, că reindustrializare României reprezintă un obiectiv cheie al guvernării liberale și un suport al relansării economice după pandemia COVID-19.

"Spre deosebire de alții, pentru noi industria românească nu este o grămadă de fiare vechi. Dimpotrivă, industria românească trebuie să fie un suport al relansării economice, mai ales după criza generată de pandemia de COVID-19.

Reindustrializarea României constituie un obiectiv prioritar pentru politica Guvernului pe care îl conduc, utilizând toate pârghiile pentru a susține locarea în județul Dâmbovița, în România de noi capacități de producție care cu adevărat să genereze locuri de muncă, să genereze competitivitate economică, o capacitate de a putea să generăm prosperitate pentru cetățenii români", a declarat premierul Ludovic Orban.

Acesta a vorbit și despre soluțiile pe care le are în vedere pentru a salva Combinatul de Oțeluri Speciale din Târgoviște:

"Am modificat Ordonanța 60, astfel în cât să creăm posibilitatea legală de a putea prelua active în contul datoriilor către bugetului de stat, pentru ca aceste active viabile să poată să facă parte dintr-o posibilă nouă companie care să producă pe baza acestor active.

Urmează discuțiile cu lichidatorul, cu adminsitratorul pentru a realiza toate operațiunile legale care sunt necesare cu scopul declarat pe care îl avem, de a menține producția pentru activele viabile", a precizat prmierul.

Ludovic Orban a declarat că Guvernul trebuie să utilizeze toate pârghiile pentru realizarea obiectivului reindustrializării:

„Avem în politica de reindustrializare ca obiectiv să utilizăm toate pârghiile pentru a atrage investiții noi, pentru a susține investitori în dezvoltarea capacităților de producție. Deja există două exemple în județul Dâmbovița, în care am avut și eu un rol. Construcția Capacității de producție Arctic, în care se știe că am susținut cauza acestei investiții, inclusiv obținerea unui ajutor de stat. Am modificat reglementările astfel încât acesta să fie cât mai atractiv pentu investitori.

Un al doilea isntrument pe care vrem să în dezvoltăm este programul de înzestrare al armatei. Pe toate contractele de înzestrare obiectuvul nostru este ca prin intermerdiul outsetului să relizăm o parte cât mai mare din produsele pe car ele realizează armată să fie relizate de capacități industiale existente sau nou create".