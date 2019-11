Ludovic Orban: ‘Taxa clawback a devenit cel mai mare inhibitor în dezvoltarea pieţei de medicamente și trebuie rediscutată / Nu sunt bani suficienţi pentru a încheia anul nici pe programe de sănătate, nici în privința CNAS’ (VIDEO)

Taxa clawback - o taxă specială din industria farmaceutică – trebuie „rediscutată”, pentru că, aşa cum a fost gândită, a devenit "cel mai mare inhibitor" în dezvoltarea pieţei de medicamente, a declarat joi dimineață premierul Ludovic Orban.

"Taxa clawback, aşa cum a fost gândită, a devenit cel mai mare inhibitor în ceea ce priveşte dezvoltarea pieţei de medicamente, ajungând la cote de 26 - 27%. Se ştie că preţurile la medicamentele compensate şi gratuite sunt preţuri reglementate, care sunt calculate după o formulă care trebuie să o discutăm. Sigur, nu vin eu acum cu soluţii. Dar trebuie să o discutăm, pentru că aşa cum este formula de calcul acum nu generăm stimulente pentru o prezenţă foarte serioasă de medicamente şi pentru o competiţie pe piaţa medicamentelor. În privinţa taxei de clawback a ajuns la 26 - 27% din cauza faptului că au crescut costurile pe medicamente compensate şi gratuite, menţinând în schimb aceeaşi anvelopă bugetară", a afirmat premierul, la preluarea mandatului noului ministru al Sănătății, Victor Costache.

În aceste condiţii firmele de medicamente care nu mai pot să suporte taxa clawback se retrag de pe piaţă, a mai arătat prim-ministrul.

"Normal că taxa de clawback a crescut de la 7 - 8% cât era la început la 26 - 27% şi această taxă este suportată de firmele din domeniu, care nu mai pot să suporte efectiv această povară fiscală şi care încetul cu încetul se retrag de pe piaţă.

Din ce am studiat sunt 2.000 de medicamente care s-au retras de pe piaţă. După acea aplicare a taxei clawback oarecum pauşal şi pe inovative şi pe generice iarăşi este de discutat şi de analizat. (...) Nu sunt un specialist în domeniu, dar vă spun clar că aici va trebui să facem o analiză serioasă şi să luăm nişte decizii", a spus Ludovic Orban.

Premierul a mai afirmat că nu există în buget sumele necesare până la finalul acestui an nici pentru finanţarea programelor de sănătate, acesta spunând că situaţia este aceeaşi şi în ceea ce priveşte bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Orban a cerut eliminarea discriminărilor dintre furnizorii publici şi cei privaţi de servicii medicale.

„Cert este că nu sunt bani suficienţi pentru a încheia anul nici pe programe de sănătate, nici în ceea ce priveşte bugetul Casei”, a punctat prim-ministrul.

