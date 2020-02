Premierul Ludovic Orban a declarat duminică, la Consiliul Național al PNL, că la nici trei luni de când Guvernul liberal a ajuns la Palatul Victoria, ”s-a schimbat radical poziția la nivel european față de România”, precum și poziția mediului de afaceri și a potențialilor investitori.

”Nici trei luni avem la guvernare, nici trei luni și în timpul ăsta s-a schimbat radical poziția la nivel european față de România, poziția mediului de afaceri, a potențialilor investitori care vor să vină în România, poziția sistemului financiar-bancar. Lucrurile astea se văd prin cum reușește Florin Cîțui și Ministerul de Finanțe să ia credite la dobânzi mult mai performante care îndatorează mult mai puțin statul român.

Nu noi suntem de vină că am ajuns în situația că am ajuns să luăm credite. Eu mi-aș dori să luăm credite numai ca să susținem investiții, ca să asigurăm cofinanțări pentru proiecte finanțate de la nivel european, mi-aș dori să luăm credite numai pentru proiecte de dezvoltare economică a României, nu ca să plătim subvenții, ajutoare sociale și salarii umflate cu pompa care sunt plătite unor oameni care nu merită”, a declarat Ludovic Orban.

