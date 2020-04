Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a declarat că 1.093.000 de contracte individuale de muncă au fost suspendate până acum, iar acest număr mare arată cât de afectate au fost firmele de criza generată de coronavirus. Într-o intervenție pentru B1 TV, acesta a explicat cum vor beneficia angajații de șomaj tehnic și când. De asemenea, ministrul liberal a vorbit și despre stimulentul de 500 de euro lunar, care va fi acordat cadrelor medicale ce tratează pacienții cu COVID-19. Boloș a precizat că banii, care nu vor ajunge doar la medici, vor fi livrați pe carduri în zilele de salariu din mai și iunie.

Pe 2 aprilie, președintele Klaus Iohannis a propus ca personalul medical direct implicat în lupta cu epidemia de coronavirus să primească un stimulent de 500 de euro pe lună. Tot atunci, șeful statului a solicitat Guvernului PNL să identifice fondurile europene necesare din care acești bani să fie decontați.

Întrebat de jurnalistul B1 TV Ștefan Etves când se vor da cei 500 de euro și câte persoane vor beneficia de bani, ministrul Marcel Boloș a răspuns: „Am luat în calcul 75.000 de cadre medicale pe o perioadă de două luni, respectiv perioada stării de urgență. E vorba de 2.500 de lei brut pe lună, pe care îi vor încasa începând cu drepturile salariale de pe luna aprilie, ceea ce înseamnă că, la scadență, adică în luna mai, atunci când e stabilită ziua pentru salarii, ar trebui ca aceste stimulente să intre pe cardurile cadrelor medicale care acum sunt implicate direct în tratarea bolnavilor. Deci răspunsul este începând cu drepturile salariale de pe luna aprilie și, apoi, a doua tranșă ar fi cea din iunie, respectiv pentru drepturile salariale de pe luna mai. Pe lângă medici, cadrele medicale benefiare sunt repreentate de asitenți medicali, personalul de pe ambulanțe, paramedici și personalul auxiliar. Condiția e să fie implicați în tratamentul direct al bolnavilor și să fie nominalizați de conducătorii unităților sanitare, prin decizii pe care aceștia le emit”.

Ministrul Fondurilor Europene a precizat că, în primă etapă, sumele trebuie asigurate din bugetele spitalelor, „adică din fondurile de salarii pe care aceștia le au aprobate în bugetele de venituri de cheltuieli”.

