Violeta Alexandru: Guvernul susține necesitatea creșterii pensiilor (VIDEO)

Minstrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că Guvernul PNL susține necesitatea creșterii pensiilor, iar premierul Ludovic Orban este direct interesat de acest subiect.

”Rămâne ca ministrul Finanțelor, așa cum s-a angajat, să prezinte situația încasărilor la buget, respectiv a situației pe care o avem la finalul acestei pandemii, și dacă se impune o comunicare pubică în noile repere, bineînțeles că Guvernul o va face”, a spus ministrul.

Oficialul a afirmat că nu dorește să alimenteze ”o stare de tensiune asupra populației aruncând opinii, păreri gânduri despre cum ar trebui să fie”.

Cu toate acestea, ministrul Muncii recunoaște că este îngrijorată de evoluția lucrurilor în economie și spune că pune umărul prin măsuri luate la Ministerul Muncii pentru a sprjini revenirea în activitate agenților economici, a celor care muncesc în România și care generează venituri la bugetul de stat.

Minstrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, miercuri, în contextul deciziei luate de Curtea Constituțională, conform căreia nu se pot tăia pensiile speciale, că Guvernul urmează să aibă o evaluare pe motivarea CCR și să discute pe acest subiect.

Aceasta a menționat că PNL a apreciat că pensiile trebuie acordate pe criteriul contributivității.

”În Parlament au fost acordate o serie de pensii speciale care au creat condiții aparte față de regula de bază care este aceasta și care trebuie să rămână regulă de bază și în continuare acordării pensiilor pe criterii de contributivitate”, a declarat ministrul.

Oficialul a adăugat că în Parlament au fost adoptate o serie de legi speciale care au dus la diferențe mari între pensia medie și pensiile acestor categorii speciale.

Violeta Alexandru a mai precizat că intenția Guvernului este să găsească toate soluțiile prin care să se revină într-un parametru de normalitatea în ceea ce privește cuantumul pensiilor și criteriile pe baza cărora ele trebuie stabilite.

”Eu cred că într-o lume normală pensiile trebuie să fie acordate pe criteriul contibutivității, atât cât ai muncit, atât cât ai reușit să muncești și să duci contribuții pentru pensia ta de-a lungul active, trebuie să se regăsească într-o pensie decentă”, a spus ministrul Muncii.

