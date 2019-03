MASTERCARD donează UN MILION DE EURO pentru construcția primului spital de oncologie pediatrică din România

Compania Mastercard donează un milion de euro pentru primul spital de oncologie și radioterapie pediatrică din România, un proiect al Asociației Dăruiește Viață.

De asemenea, Mastercard anunță că fiecare donație realizată printr-un card Mastercard pe www.bursadefericire.ro în 2019 va fi suplimentată de companie cu 2 euro.

Și compania OMV – Petrom a donat pentru spitalul de oncologie pediatrică din București 10 milioane de euro. (Detalii AICI)

De asemenea, din donații și sponsorizări s-au mai strâns, până la finele anului 2018, încă 10 milioane de euro.

Prin urmare, proiectul este aproape de final.

"Am pornit acest proiect de la zero, dar cu încredere că românii pot să-și ia viața în mâini și să-și construiască singuri un spital, pentru copiii bolnavi de cancer. Am construit proiectul cărămidă cu cărămidă, datorită sprijinului extraordinar al oamenilor care au trimis SMS-uri și au donat online, precum și datorită companiilor care ne-au sponsorizat. Fiecare contribuție, oricât de mică, ne-a ajutat să mergem înainte și să ajungem în acest moment în care să obținem acest sprijin masiv al OMV Petrom. Este cu siguranță cea mai mare sponsorizare primită de Dăruiește Viață pentru spitalul oncologic pentru copii și ea ne ajută să încheiem proiectul conform calendarului stabilit", a declarat Carmen Uscatu, co-fondatoare a Asociației Dăruiește Viață.

