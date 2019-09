McDonald's lansează BURGERUL la care nu se aștepta nimeni: INCREDIBIL ce poate conține! Ai mânca așa ceva? (FOTO)

Gigantul american McDonald's va testa interesul consumatorilor pentru un cheeseburger fără carne, produs care va fi disponibil temporar în Canada, în încercarea sa de a se înscrie tendinţelor vegane tot mai prezente în ofertele restaurantelor de tip fast-food, potrivit Agerpres.

Persoanele interesante vor putea comanda, începând cu 30 septembrie, timp de 12 săptămâni, ''PLT'' (plantă-salată-roşie) în 28 de restaurante din provincia Ontario.

Lanţul american de restaurante testase deja terenul odată cu introducerea în meniurile din Germania a unui burger vegetarian realizat în colaborare cu Nestle. De data aceasta, start-up-ul vegan foarte la modă Beyond Meat este acela care a creat un substitut special de carne tocată pentru McDonald's.

"Acest test ne permite să aflăm mai multe despre implicaţiile la scară reală a comercializării PLT, inclusiv în ceea ce priveşte cererea consumatorilor şi impactul asupra funcţionării restaurantelor", a subliniat Ann Wahlgren, coordonatoarea strategiei meniurilor McDonald's la nivel mondial, într-un comunicat.



McDonald's se înscrie astfel, cu o întârziere de câteva luni, în tendinţele impuse de cei mai importanţi concurenţi ai săi. Burger King a a fost primul mare lanţ de restaurante fast-food care s-a lansat pe această nişă propunând, din aprilie, o versiune fără carne, dar cu gust similar, a produsului său emblematic ''Whopper''. Câteva luni mai târziu, KFC a început să comercializeze, în colaborare cu Beyond Meat, aripioare şi crochete ''de pui'' pe bază de proteine vegetale.

Alternativele produselor din carne nu sunt o noutate, însă datorită unor tehnici inovatoare, start-up-uri precum Impossible Burger şi Beyond Meat au dinamizat piaţa oferind produse care se apropie tot mai mult de gustul, textura şi suculenţa cărnii.



Mai mulţi giganţi din industria agroalimentară s-au înscris în această nişă, precum grupul elveţian Nestle, care, după lansarea ''Incredible Burger'' în Europa, va propune, de la 1 octombrie în supermarketurile din Statele Unite, un nou produs vegetarian, denumit ''Awesome Burger''