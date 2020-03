Mega Image, acuzat că a profitat de disperarea oamenilor și a mărit prețurile: „Să știi că te-am văzut și eu, și foarte mulți! Nu-i nimic, o să treacă și vremea asta și ne mai întâlnim....” (VIDEO)

Lanțul de magazine Mega Image este acuzat că profită de epidemia de coronavirus, dar și de disperarea unor oameni care vor să-și facă provizii, și a mărit prețurile produselor.

Într-un mesaj video, consultantul în imagine Cezar Ionașcu, de profesie avocat, acuză Mega Image că a profitat de criza în Sănătate și de panica oamenilor și a mărit prețurile. Acesta i-a sfătuit pe români să fie atenți pe ce dau banii, să nu le mai facă vânzare celor care „scurg banii din România” și să aibă grijă de ei și de familiile lor.

„Dragă Mega Image, să știi că te-am văzut și eu, și foarte mulți. Ai mărit prețurile și asta te încadrează, ca să-și spun academic, la bulangii! Ești foarte bulangiu, Mega Image!! Te-am văzut, n-am ce face, toată lumea se descurcă pe criză cum poate. Inclusiv speculând foamea oamenilor. E ok...

Dar nu uita că ești o companie belgiană în România, Delhaize te numești, și ești aici la spoliat! Nu-i nimic, o să treacă și vremea asta și ne mai întâlnim....

Noi, românii, avem o vorbă: ”te prind în parcare și te bat!”. Așa o să se îmtâmple cu Mega Image.

Nu mai intrați la ei să cumpărați și, în general, nu mai intrați la cei care scurg banii din România, pentru că ceea ce aveți în România peste o lună, maxim o lună, nu mai e. N-o să se mai dea foarte multe dintre salarii. Aveți grijă la bani, aveți grijă de voi și de familiie voastre până trece perioada asta”, a susținut Cezar Ionașcu.

