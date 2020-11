Ministerul Economiei: Egiptenii vor să investească în tractorul românesc de tip U650

Ministerului Economiei a transmis, marți, că o companie din Egipt vrea să revitalizeze tractorul românesc de tip U650. Egiptenii ar vrea să intre cu tractoarele românești pe piața din Africa, potrivit sursei citate.

Egiptenii vor să readucă la viață tractorul românesc de tip U650

Secretarul de stat în Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Iulian Cristian Simu, a avut o întrevedere, la Cairo, cu general locotenent Abdel Moneem El-Terras, preşedinte şi director general al Organizaţiei Arabe pentru Industrializare (OAI).

Dialogul s-a axat pe intensificarea relaţiilor economice româno-egiptene şi capitalizarea pragmatică a oportunităţilor de afaceri existente atât în industria de apărare şi sectoarele conexe (IT, comunicaţii, securitate cibernetică etc), cât şi în alte domenii de interes pentru ambele părţi (agricultură, industria prelucrătoare, construcţia de maşini-unelte etc), transmite Ministerul Economiei într-un comunicat de presă.

Oficialul român a pledat pentru dezvoltarea de parteneriate între companiile româneşti şi cele egiptene care să creeze premisele necesare pentru accesarea pieţei egiptene sau pentru a dezvolta proiecte comune pe terţe pieţe.

Din partea conducerii OAI a fost subliniată importanţa creşterii investiţiilor în Egipt şi pentru realizarea de transfer tehnologic din România spre Egipt. În acest sens, partea egipteană a propus iniţierea unui proiect de revitalizare a tractorului românesc U650 folosind cele mai noi tehnologii, pentru a satisface necesităţile pieţelor africane.VESTEA TRISTĂ a momentului: Ea este TÂNĂRA INCENDIATĂ în valiză la Giurgiu. CINE este, de fapt

OAI este o companie de stat care a fost înfiinţată în 1975 şi a fost formată iniţial din reprezentanţi ai R.A. Egipt, Arabiei Saudite, Uniunii Emiratelor Arabe şi Qatar-ului, pentru a coordona şi controla dezvoltarea colectivă a industriei arabe de apărare. Începând din 1993, Egiptul este singurul stat membru al acestei organizaţii. OAI deţine în portofoliu 12 fabrici şi are aproximativ 16.000 de angajaţi, din care 1.250 sunt ingineri. OAI este una dintre cele mai mari companii din Egipt, cu interese de afaceri atât în sectorul industriei de apărare, cât şi în cel al transportului civil.

Alți reprezentanți ai României se află zilele acestea în Israel

O delegație a României formată din premierul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, și ministrul Apărării Naţionale, Nicolae Ciucă efectuează în aceste zile o vizită oficială în Israel. Din delegație urma să facă parte și ministrul Economiei, Virgil Popescu, care între timp s-a îmbolnăvit de Covid-19.

Premierul Ludovic Orban și omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, au semnat marți, la Tel Aviv, "Protocolul de amendare a Convenţiei între Guvernul României şi Guvernul Statului Israel pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit".

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, diagnosticat cu Covid-19

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv pentru infecția cu SARS-CoV-2. Anunțul a fost făcut în cursul serii de luni, pe contul de Facebook:

„Astăzi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul și sunt încrezător că va fi bine. Sâmbătă am fost testat pentru plecarea în Israel. Testul a fost negativ. Duminică noaptea am avut simptome de gripă. Astăzi am făcut un nou test, care a ieșit pozitiv.

Nu am simptome grave, pentru moment. Cei apropiați sunt în regulă.

Aveți grijă mare de fiecare dintre voi. Masca vă poate proteja. Am respectat regulile, dar acest virus nu ”iartă”. Sunt încrezător că voi trece și peste această perioadă. Că este multa treabă de făcut.”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.