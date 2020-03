Ministerul Finanțelor a returnat  950 de milioane de lei, TVA pentru companiile private

Ministerul Finanțelor a retunat, marți, 950 de milioane de lei, reprezentând TVA pentru companiile private.

”Transparență și profesionalism. Eu v-am promis și mă țin de cuvânt. Astăzi am returnat 950 de milioane de lei, TVA-ul pentru companiile private.

În acest context economic global dificil, companiile private din România au nevoie de fiecare leu.

Asta înseamnă să ajuți economia. Fapte, nu vorbe!”, a declarat Florin Cîțu pentru Jurnalist.ro.

Ce este rambursarea de TVA, cum se calculeaza si cand poate fi solicitata?

Rambursarea taxei pe valoare adaugata (TVA) reprezinta decontarea sumelor negative de catre organul fiscal catre personalele impozabile (companii). Mai exact, in cazul in care taxa aferenta achizitiilor efectuate de catre persoana impozabila este mai mare decat valoarea taxei colectate de catre organul fiscal, atunci rezulta un surplus (denumit suma negativa) care va fi rambursat catre persoana impozabila in urma completarii unei cereri de decont.

Mai exact, cand suma TVA deductibila este mai mare decat suma TVA colectata, iar decontul contine sume negative, sume care vor fi recuperate de catre companie de la bugetul statului.