Ministrul 'DISCOTECĂ' Teodorovici anunță introducerea 'TAXEI PE LĂCOMIE' pentru bănci (VIDEO)

Guvernul urmează să adopte o ordonanță de urgență privind introducerea unor măsuri fiscal-bugetare și în domeniul investițiilor publice.

Anunțul a fost făcut de ministrul de Finanțe, Eugen 'discotecă' Teodorovici.

Totodată, acesta a anunțat că guvernul se gândește să introducă "taxa pe lăcomie" pentru bănci. Acestea vor fi taxate diferențiat, în funcție de ROBOR.

