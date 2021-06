Ministrul Economiei a anunțat dezastrul: „70 de companii de stat, într-o situație dificilă din punct de vedere financiar" (VIDEO)

Claudiu Năsui, ministru al Economiei din partea USR-PLUS, a anunțat că a început reforma în cadrul structurii pe care o conduce. Acesta a explicat pentru B1 TV, în emisiunea „Actualitatea", moderată de către Tudor Mușat, ce presupune mai exact procesul.

De asemenea, oficialul Guvernului a mai declarat că printre cele mai grave probleme cu care se confruntă Ministerul Economiei este situația financiară a companiilor de stat, lăsate în „paragină".

„Subiectul companiilor de stat este foarte important (...) Ea (n.r. - reforma) a început deja la ministerul Economiei. Dacă nu era PNRR-ul, nu o făceam? În secunda aceasta nu avem PNRR și am început reforma la companiile de stat.

În primul rând, la Ministerul Economiei, unde sunt aproape 70 de companii de stat într-o situație dificilă din punct de vedere financiar, cu datorii colosale, în insolvență.

Primul pas (n.r. - pentru reformă) este să punem oameni în consilii de administrație oameni cu experiență dovedită în privat, cu CV-uri beton. Dacă avem trei oameni, unul va fi specific pe juridic, altul pe HR, altul pe industria respectivă", a declarat Năsui pentru B1 TV.

