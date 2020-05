Ministrul Economiei anunță liberalizarea prețurilor la gaze din 1 iulie / Virgil Popescu: Trebuie să reducem dependența de importuri. Putem să ne asigurăm necesarul de produse alimentare în țară (VIDEO)

Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, că liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind că Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanță de Urgență 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, că această OUG a dus la scumpirea gazelor, ea fiind redactată de așa natură încât unele entități să fie avantajate. Popescu a mai precizat că putem să ne asigurăm necesarul de produse alimentare în România, dar pentru asta e nevoie de mai multe investiții. A mai susținut, de asemenea, că această criză declanșată de coronavirus ne-a demonstrat cât de dependenți suntem de importuri, or noi trebuie să luăm măsuri pentru ca această dependență să scadă.

Ministrul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri a declarat că răul cel mai mare în România a fost adoptarea de către fosta guvernare social-democrată a Ordonanței de Urgență 114, dar acest lucru a fost reparat, de la 1 ianuarie, de către Guvernul PNL. Prin urmare, de la 1 iulie se va produce liberalizarea prețului la gaze. Popescu este încrezător că prețul o va lua în jos și, astfel, vor fi ajutate mai multe industrii.

