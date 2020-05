Ministrul Economiei: În maximum trei săptămâni, întreaga industrie auto din România va fi pornită la capacitate maximă (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, este de părere că unul dintre beneficiile criziei provocate de pandemia de coronavirus este acela că statele europene și-au dat seama că erau dependente de importurile din Asia în ceea ce privește echipamentele sanitare – lucru extrem de grav. Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, Popescu a declarat că în țara noastră a început producția de măști, combinezoane sau halate, însă materia primă pentru aceste echipamente este în continuare una de import. Totodată, ministrul a vorbit despre relurea activității în industria auto din România și a precizat că, în câteva săptămâni, aceasta va lucra la capacitate maximă.

”Un lucru bun pe care l-a adus această criză este că ne-a deschis nouă, românilor, europenilor, ochii că suntem dependenți de importuri din Asia, din China, și acest lucru, în situații de criză, este foarte, foarte grav.

Pe termen scurt, am reușit să pornim o producție de materiale esențiale – măști, biocide, combinezoane, halate. Este vorba despre produse esențiale care până acum se importau din China. Mai avem de rezolvat un lucru, pe care sper că îl putem rezolva până la jumătatea acestui an - materia primă pentru aceste materiale încă se importă. Am reușit să finanțăm o companie privată care să poată să pună în funcțiune o investiție în așa fel încât să producem în România și materia primă necesară producerii acestor materiale sanitare atât de necesare”, a spus Virgil Popescu.

”Din informațiile pe care le am, vor fi gata prototipuri de ventilatoare, iar eu vreau ca cel puțin unul dintre acesta, cel mai bun, să fie produs în România, să facem o producție în serie în România”, a adăugat ministrul Economiei.

În intervenția sa, Virgil Popescu a vorbit și despre reluarea activității la uzinele Dacia și Ford. În acest context, membrul Executivului a estimat că în cel mult trei săptămâni, întreaga industrie auto din România va lucra la capacitate maximă.

”În urmă cu o săptămână, uzina de motoare și șasiuri de la Dacia a pornit în trei schimburi, deci la capacitate maximă. Și astăzi, pe 4 mai, a început activitatea la uzina de la Mioveni și la uzina Ford de la Craiova. Din datele pe care le am, la Mioveni se lucrează, în momentul de față, în două schimburi, urmând ca într-o săptămână-două, în funcție de producție și de capacitatea de desfacere, să se pornească și cu a treia tură. Practic, cred că în maximum trei săptămâni, întreaga industrie auto din România va fi pornită la capacitate maximă, evident, cu respectarea normelor sanitare, pentru că este foarte important să avem grijă de sănătate și salariații să poată să se simtă în siguranță în momentul când se duc la muncă”, a spus ministrul Virgil Popescu.

Grupul Renault a transmis luni, printr-un comunicat de presă, că începând din 11 mai uzina Vehicule va funcționa în trei schimburi, iar activitatea de logistică va fi corelată cu redemararea uzinelor Groupe Renault din lume.

Reprezentanții companiei au făcut precizări și cu privire la felul în care se va desfășura activitatea angajaților în condiții de siguranță.

La sosire, angajaților li se verifică temperatura cu ajutorul unei camere termice. Accesul în interiorul platformei se face respectând marcajele vizuale la sol, regulile de igienă și de distanță socială. Toate posturile de lucru sunt dezinfectate, iar angajații poartă măști de protecție.

De altfel, marii producători auto din lume au început să-și reia activitatea. Este cazul Volkswagen și al altor producători auto majori care au început să repornească treptat producția de vehicule în toată Europa.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.