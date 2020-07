Ministrul Economiei: În România, sunt 26 de companii care fabrică măști de protecție și peste 50 care produc biocide. Ar trebui să limităm importurile din state non-UE (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, aa declarat luni seară, în cadrul Știrilor B1 TV, că în acest moment, în țara noastră, există 26 de companii care fabrică măști de protecție și alte peste 50 care produc biocide. În acest context, Popescu a subliniat că este importată limitarea importurilor materialelor sanitare, mai ales din state din fara Uniunii Europene, cum sunt cele din Asia.

”Cred că ar trebui să limităm importurile din - şi nu vorbim neapărat numai de stat - ar trebui să limităm importurile din state non-UE, şi mă refer aici şi la China, şi la Asia, şi la multe state care nu aparţin Uniunii Europene, să scurtăm lanţurile de aprovizionare. Am observat şi am luat o lecţie din această criză, cât de greu ne-a fost ca la începutul acestei pandemii să ne putem aproviziona cu materiale sanitare şi ăsta e un lucru de basic. Un stat trebuie să poată să îşi asigure în interiorul lui sau pe o rază în interiorul Uniunii Europene basicul şi vorbim de sănătate, de alimentarea populaţiei”, a declarat Virgil Popescu.

Întrebat, în acest context, ce garanții are România că, la prima problemă de sănătate publică, aceste companii nu vor vinde materialele sanitare ciu va da mai mult, ministrul a răspuns: ”Nu va fi chiar așa, că e destul de greu să vinzi în afara spațiului european. La un moment Comisia Europeană a pus barieră exportului în state terţe de material sanitar şi nu mai aveam voie să vindem în afara spaţiului european”.

Achiziția de materiale sanitare în timpul pandemiei de coronavirus face obiectul unui dosar aflat pe masa procurorilor DNA. Directorul suspendat al Unifarm, Adrian Ionel, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție în legătură cu un contract de achiziție a echipamentelor de protecție împotriva infectării cu coul coronavirus.

Adrian Ionel este acuzat de luare de mită, abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influență, instigare la fals intelectual, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane.

Potrivit anchetatorilor, Adrian Ionel ar fi pretins 760.000 de euro pentru atribuirea unui contract de achiziţie de echipamente de protecţie împotriva COVID-19.

Ancheta deschisă de DNA a făcut și obiectul unor dezbateri care au avot loc, în plenul Camerei Deputaților. Chemat în fața aleșilor să vorbească despre acest caz, premierul Ludovic Orban a declarat că ancheta de la Unifarm nu are legătură cu activitatea sa din fruntea Guvernului și i-a acuzat pe cei de la PSD că încearcă să facă o legătură între el și această investigație a procurorilor, în loc să se ocupe de lucrurile importante în această perioadă.

”În loc să ne concentrăm pe adevăratele priorități, PSD caută să arunce în spatele meu într-un mod insidios, să facă legături fără fundament între mine, ca premier, și activitatea unei societăți a statului, despre care este adevărat că există o anchetă în curs. Mă bucur că există o anchetă, asta e cea mai bună dovadă a faptului că instituțiile din justiție își fac datoria. Subiectul nu are legătură cu activitatea mea de prim-ministru”, a spus Ludovic Orban.

