Ministrul Economiei, Virgil Popescu, despre acordul România-SUA pentru construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă: Un termen fezabil este 2030. Capacitatea actuală de producere a energiei se va dubla (VIDEO)

Ministrul Economiei, Virgil Popescu, și secretarul american pentru Energie au parafat acordul interguvernamental pentru construirea Unităților 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă. România va folosi expertiza și tehnologia Statelor Unite cu o echipă multinațională pentru construcţia celor două unități de reactor, dar și pentru retehnologizarea Unității 1. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, ministrul Virgil Popescu a declarat că ”un termen fezabil” pentru contrucția celor două reactoare este anul 2030.

„Până când vor ajunge banii, trebuie ca Nuclearelectrica, după semnarea acestor două înțelegeri cu Guvernul Statelor Unite, să realizeze consorțiul euroatlantic, împreună cu partenerii americani, canadieni și francezi, trebuie să facă modelul financiar pentru construcția reactoarelor 3 și 4 și pentru retehnologizare și, evident, cred că putem vorbi despre decizia de investiții și de finanțare începând cu anul viitor. Dacă vorbim de construcția reactoarelor 3 și 4, un termen fezabil este 2030, așa cum a spus și premierul Orban. Retehnologizarea va dura mai puțin”, a spus Virgil Popescu.

Întrebat cât de importante sunt aceste acorduri pentru independența energetică a României, ministrul Economiei a precizat: ”Este foarte important ca România să devină independentă energetic și ca să devină independentă energetic are nevoie de capacități de producere a energiei electrice suplimentare, iar construcția reactoarelor 3 și 4 va da acest lucru. Până în acest moment, reactoarele 1 și 2 produc cam 20% din totalul de consum al energiei României. Practic, această capacitate se dublează și ajungem undeva la 40% numai pe energie nucleară. Pe lângă această dezvoltare nucleară avem și capacități noi de producere a energiei electrice, pe bază de gaze naturale, vorbim și de energii regenerabile și sunt convins că în urma realizării tuturor acestor investiții vom deveni exportator net de energie electrică, deci nu mai vorbim de a ne asigura doar nouă consumul, ci și de exporta această energie”.

De asemenea, întrebat care vor fi sursele alternative de energie în perioada retehnologizării, ministrul a răspuns: ”Reactorul 2 este construit în 2007, nu are nevoie de retehnologizare. Durata de viață a reactorului 1 se apropie de sfârșit în 2026, de aceea e nevoie de o extindere de duratei de viață. Extinderea duratei de viață cu încă 20 de ani a reactorului 1 va permite continuare funcționării în siguranță a acestuia”.

"Am discutat de multe alte investiții americane în România pe care aș vrea să le concretizăm și a rămas că le vom concretiza într-un alt memorandum care va fi ulterior semnat", a mai spus Virgil Popescu, referindu-se la întrevederile pe care le-a avut în cadrul vizitei sale în SUA.

