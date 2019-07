Ministrul Economiei vrea să aducă gaze din Israel la Mangalia pentru a le vinde prin conducta BRUA în Europa: "Am avut săptămâna trecută o întâlnire" (VIDEO)

În contextul în care ExxonMobil ameninţă cu plecarea din România şi renunţarea la implicare în proiectul de exploatare a gazelor naturale din perimetrul offshore românesc Neptun Deep, ministrul Economiei, Niculae Bădălău, a arătat că a avut zeci de întâlniri cu companii străine şi există interes pentru piaţa românească de gaze.

"Eu, ca ministru al Economiei, am avut cel puțin zece întrevederi cu companii străine care vor să investească în România în transformarea gazului în energie electrică. Ştiţi foarte bine că avem Turkish Stream, Nord Stream etc. Toată lumea încearcă să dezvolte o reţea, să vină din Azerbaidjan cu gaze, Turcia vor să se lege cu Cipru.

Avem deja o discuţie cu sârbii să avem o a doua conexiune în cazul în care există o problemă cu Ucraina, ne pregătim pentru lucrurile astea", a declarat Niculae Bădălău, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Ministrul Economiei a dezvăluit că a avut discuţii cu partea israeliană pentru aducerea de gaze din perimetrele pe care le deţin aceştia la Mangalia, pentru ca apoi, prin conduca BRUA, aceastea să fie vândute pe piaţa europeană.

"Am avut săptămâna trecută o întâlnire. Știți bine că Israelul are un offshore extrem de dezvoltat, având resurse de gaz. Offshore, în exterior, deja exploatează, deja nu au unde să-l vândă, pentru că zona nu le permite. Am avut discuții cu dânșii, vor să vină, pentru că ei au gazul la o presiune mare, având costuri să-l comprime extrem de mici, și să facem un punct de descărcare în România, unde eu le-am oferit sau Ministerul Economiei le-a oferit șantierul naval Mangalia, unde să facem o stație de descărcare. Acum discutăm deja să vedem cum ne legăm în conducta BRUA. Deci prin conducta BRUA intră pe toată Europa. Vreau să vă spun că sunt extrem de interesați de acest proiect", a arătat Niculae Bădălău.

Cât priveşte plecarea ExxonMobil, Niculae Bădălău a îndemnat populația că nu ia de bună informațiile apărute, dar nici nu a putut să infirme că americanii ar putea pleca. (Detalii AICI)

