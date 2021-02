Ministrul Energiei: Legea offshore va fi modificată în Parlament. Eu cred că vom scoate din Marea Neagră mai mult gaz decât vom consuma noi (VIDEO)

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat luni seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că Legea offshore va fi modificată în Parlament, pentru că își dorește ca acest proiect să fie aprobat de o majoritate mai largă decât cea guvernamentală. ”Eu cred că vom scoate din Marea Neagră mai mult gaz decât vom consuma noi”, a mai spus oficialul guvernamental, menționând și că compania Romgaz ar putea deveni acționar în perimetrul Neptun Deep din Marea Neagră.

”Se va întâmpla anul acesta modificarea Legii offshore în Parlament. Avem un perimetru Neptun Deep care este cel mai bogat, unde este deținut 50% de Petrom, companie românească, deținută, la rândul ei, 51% de OMV, - statul român mai are 20% în Petrom - și de către Exxon, companie americană, care dorește să vândă, dorește să iasă din această participație. Eu am spus, și suntem în negocieri, că dacă Exxon dorește să iasă, doresc ca compania românească, Romgaz, deținută 80% de statul român, să preia acest 50% al Exxon. Se discută între companii, se va ajunge la oferte, se va ajunge la negociere și eu sunt convins că în cel mai scurt timp vom avea Romgaz ca acționar, să dețină 50% din zăcământul Neptun Deep, împreună cu compania Petrom”, a declarat ministrul Energiei.

