Ministrul Energiei, Virgil Popescu, despre prăbușirea prețului petrolului: Pe termen scurt, România nu va fi afectată (VIDEO)

Prăbușirea prețului petrolului ar putea afecta și economia românească, avertizează ministrul Energiei, Virgil Popescu. Acesta a declarat însă, într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, că pe termen scurt, prețul carburanților nu va fluctua foarte mult. Popescu a refuzat să precizeze dacă România va profita de această situație pentru a-și face stocuri de petrol, așa cum au procedat Statele Unite ale Americii.

”În general, pentru economia globală, un preț foarte mic al petrolului nu e un lucru bun. Dacă am fi fost producători și exportatori de petrol, am fi avut probleme în legătură cu capacitatea de înmagazinare a producției de petrol și de posibilitatea închiderii unor sonde. Eu cred că, pe termen scurt, România nu va fi afectată și sper din tot sufletul ca această perioadă să țină cât mai puțin. Continui să afirm că nu vom avea probleme referitoare la producția de petrol în România. Prețurile pot scădea la pompă, dar automat se vor traduce în scăderi ale încasărilor la buget”, a declarat Virgil Popescu.

Totodată, acesta a explicat că fluctuația prețurilor nu va fi foarte mare.

„România este legată de prețul Brent al petrolului și acolo avem un 25 de dolari, care este cu puțin mai mic decât ce a fost săptămâna trecută. Putem avea o scădere mică a prețului la pompă pentru că prețul petrolului nu a scăzut pe piața europeană foarte mult”, a mai spus Popescu.

Ministrul nu a dorit însă să spună dacă România va profita de această scădere a prețului barilului pentru a face rezerve. O măsură adoptată deja se SUA.

„Partea de cumpărare de petrol și de rezervă strategică a țării ține de Agenția Națională a Rezervelor Statului. Rezerva statului român este un document clasificat”, a mai spus Virgil Popescu.

Prețul unui baril de petrol West Texas Intermediate (WTI) s-a prăbușit, luni, la -36.38 de dolari. El ajunsese însă și la aproximativ -37 de dolari pe parcursul serii de luni, fiind pentru prima dată în istorie când se întâmplă acest lucru. Totul are loc în contextul pandemiei de coronavirus, care a dus la oprirea economiilor și astfel la prăbușirea cererii de petrol.

Marți, însă, prețul petrolului american a urcat peste zero după colapsul istoric din ziua precedentă. Astfel, în dimineața zilei de marți, un baril de petrol West Texas Intermediate pentru livrare în mai se tranzacționa la 1,10 dolari.

Prețul unui baril de petrol WTI se situa în ianuarie și la 61,5 dolari.

În rândul specialiștilor exită temerea că până la finalul lunii mai situația s-ar putea agrava. Dacă petrolul nu e cumpărat, capacitatea de stocare ar putea fi pur și simplu epuizată până la sfârșitul lunii viitoare. În contextul pandemiei de COVID-19 care a oprit economiile și îi ține pe oameni în case, cererea de petrol s-a păbușit iar speranțele de redresare a economiilor pe termen scurt sunt slabe.

La ora transmiterii acestei știri, la nivel mondial sunt confirmate peste 2,4 milioane de cazuri de infectare cu SARS-CoV-2. De la debutul pandemiei, peste 170.000 de persoane din toată lumea au murit din cauza COVID-19. Pe de altă parte, aproape 654.000 de oameni au fost declarați vindecați. Cele mai afectate țări din lume din punctul de vedere al numărului de îmbolnăviri și decese sunt Statele Unite ale Americii, Spania și Italia.

