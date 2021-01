Ministrul Energiei, Virgil Popescu: Sunt ușor nemulțumit de ordinul ANRE care lasă la latitudinea furnizorilor discountul la prețul energiei. Vreau să văd că acest lucru se întâmplă

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, critică decizia Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) de a-i lăsa pe furnizori să ia decizia cu privire la acordarea discountului pentru clienți. Popescu precizează sâmbătă, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că deși toți cei patru furnizori au anunțat că vor oferi această reducere, vrea să vadă în facturile din următoarele luni că într-adevăr acest lucru se întâmplă.

”Sunt ușor nemulțumit de ordinul ANRE că lasă la latitudinea furnizorilor să ofere acel discount. Este adevărat că toți cei 4 furnizori au declarat public că vor face acest discount, dar eu vreau să văd că acest lucru se întâmplă, după ce vin facturile pe lunile ianuarie, februarie, martie...! Până atunci Ordonanța de Urgență este în continuare pe circuitul de avizare. Partea bună a ordinului e că obligă furnizorii să vină către clienți și să ofere cele mai bune prețuri. Vreau să fie clar în continuare un lucru esențial: trebuie să punem clientul în centrul pieței liberalizării și NU furnizorul”, a scris Virgil Popescu pe Facebook.

Controversa facturilor la energie electrică a pornit de la un Ordin al ANRE care le dădea clienților doar 30 de zile să opteze între serviciile furnizorilor. Presaţi de timp, românii nu aveau altă variantă decât să rămână în serviciul universal, adică să plătească mai mult pentru curentul electric. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a pus în vedere ANRE să modifce Ordinul cu pricina. Dacă acest lucru nu se va întâmpla în timp util, deja Guvernul a pregătit o Ordonanță de Urgență. Ministrul speră, însă, să nu fie nevoie de ea.

”Serviciul universal e mai scump decât piața concurențială, el a fost gândit ca o excepție, nu ca o regulă și atunci mie nu mi s-a părut normal acest lucru. Eu am spus că nu furnizorul trebuie să fie în centrul liberalizării, ci clientul, așa încât furnizorii să dea prețuri mai bune și să se bată pe client. Și atunci am ieșit și am spus că dacă ANRE nu va modifica acest Ordin, o vom face noi prin Ordonanță de Urgență. Proiectul de OUG e deja pe circuitul de avizare, dar s-ar putea să nu mai fie nevoie să-l dăm.

Vineri, ANRE a pus în dezbatere modifcarea Ordinului, după ce a avut discuții și cu Consiliul Concurenții, și cu noi, și cu furnizorii, și a modificat acest Ordin: a prelungit perioada de schimbare a contractelor de la 30 la 180 de zile, șase luni, până pe 30 iunie, și a mai adăugat un lucru: se trece toată lumea în piața serviciului universal, dar furnizorii pot acorda discount la prețul concurențial, adică factura să fie mai mică lună de lună, indiferent dacă clientul încheie contract cu el, se mută sau nu. Mi-aș fi dorit ca în Ordin să scrie că furnizorii au obligația să ofere prețul concurențial cel mai mic clientului din portofoliul său", a declarat ministrul Energiei pentru B1 TV.

Așadar, la jumătatea lunii ianuarie, ANRE a anunțat că a prelungit până la 30 iunie perioada în care consumatorii casnici pot alege o ofertă de pe piața concurențială de la furnizorul de energie electrică.

Astfel, dacă până la finalul lunii iunie aleg oferta furnizorului de pe piața concurențială, consumatorii vor beneficia de o recalculare a facturilor.