Ministrul Finanțelor a declarat vineri pentru B1 TV, în emisiunea Săptămâna financiară, moderată de Dan Bucura, că un obiectiv important este conectarea tuturor caselor de marcat. Acesta a precizat că prin PNRR se vor face decontări în acest sens.

Alexandru Nazare a declarat că ANAF și-a intensificat eforturile pentru o colectare mai bună, dar mai sunt multe obiective de atins, iar digitalizarea reprezintă un mijloc important în acest sens:

“E vorba despre eforturile pe care le face ANAF și pe care trebuie să le intensifice. La venituri fiscale avem un 25%. ANAF, pe de o parte recuperează și sume care au fost lăsate în economie anul trecut și le recuperează anul acesta și e o provocare să îl recuperăm până la sfârșitul anului. Dar mai e mult de lucru, pentru că se poate mai bine. Odată cu digitalizarea sarcina administrativă din punctul de vedere al ANAF-ului și al contribuabilului se reduce pentru că, anul acesta am conectat casele de marcat. E un proiect dorit de ani de zile, cu aplicație nouă, construită.

În acest an, în trei luni am reușit să demarăm procesul și astăzi sunt 44.000 de case de marcat conectate și ne atingem ținta de 50.000 până în iunie și sper că ne atingem ținta să conectăm toate casele de marcat până la sfârșitul anului. Fac un nou apel către contribuabil să apeleze la servisanți și să conecteze casele de marcat. Peste tot a fost o creștere de minim 10% la TVA. Sunt sume enorme care se pot colecta. Vom deconta și banii prin PNRR, pentru că avem bani prinși pentru această chestiune, a caselor de marcat”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

