Ministrul Finanțelor, anunț împortant despre ANAF și Codul fiscal: 'Forţez lucrurile prin CSAT'

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a avut, luni, o întrevedere cu parlamentarii liberali. După dezbaterile care au durat câteva ore, Cîțu a declarat că anul acesta nu se vor face modificări la Codul fiscal, dar se vizează organizarea ANAF.

„Nu se vor face modificari la Codul fiscal in 2020. E un mesaj pentru mediul de afaceri. Am vorbit si de modificarile la codul de procedura fiscala. Am discutat si informatizarea ANAF, de organizare a ANAF, lucruri pe care trebuia sa le stie parlamentarii PNL”, a spus Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîţu, va cere CSAT să declare informatizarea ANAF și a Ministerului Finanțelor proiecte de importanță națională.

”Forţez lucrurile prin CSAT. Dacă stau şi merg pe mâna funcţionarilor publici care se ocupă de ani de zile de informatizarea ANAF, nu ajungem nicăieri. Nu mai avem timp, după 30 de ani, să stăm cu acelaşi sistem ANAF. CSAT e modul în care eu încerc să ocolesc acei funcţionari care stau acolo de ani de zile şi-şi protejează sectorul, să nu îi deranjeze nimeni.

Vrem să avem rapid acest soft, să conectăm ANAF la secolul acesta în câteva luni. Sper să rezolvăm situația cât mai repede, până în martie sau aprilie.”, a mai spus Cîțu.