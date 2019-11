Ministrul Finanțelor, despre dezastrul lăsat în urmă de PSD: ”Banii de pensii nu erau incluși în bugetele multor ministere. Îi includem acum, la rectificare. Ne împrumutăm ca să plătim” (VIDEO)

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, că executivul PSD nu a prevăzut în buget banii pentru plata pensiilor pentru ultimele două luni ale anului. Sumele vor fi incluse la rectificarea bugetară, a dat asigurări Cîțu.

”Pornim rectificarea bugetară de la o execuție bugetară dezastruoasă. Avem probleme pe partea de venituri, în special, venituri care au fost supraestimate la începutul anului. Avem și o mare parte din venituri pe fonduri europene care nu au fost realizate și nu se vor realiza. Asta este realitatea cu care pornim la această rectificare bugetară și, în același timp, cheltuieli care sunt mai mari decât cele care au fost bugetate.

La Casa de Sănătate avem trei sau patru luni de concedii medicale neplătite. Aici e o sumă aproape de 1,3 miliarde de lei. Avem o problemă la contribuții, care au fost supraestimate.

Și mai este ceva și mai grav ce am descoperit: plata pensiilor, banii de pensii nu au fost incluși în buget. Îi vom include acum pentru ultimele două luni. La multe ministere, acești bani nu erau în buget. Veți vedea la rectificare că banii de pensii nu erau incluși în bugetele multor ministere și a trebuit să-i includem acum. De aici apare acest deficit mai mare. Nu tăiem, plătim toate facturile. (...) Nu facem rost de bani, ne împrumutăm, asta facem. Trebuie să plătim cumva aceste facturi și nu este cinstit să tăiem de la unii”, a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.