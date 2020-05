Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu: 152.000 de români și-au amânat ratele la bănci. Valoarea totală se ridică la 3,3 miliarde de lei (VIDEO)

Ministrul de Finanțe, Florin Cîțu, s-a întâlnit, vineri dimineață, cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor. La finalul întrevederrii, Cîțu a prezentat concluziile despre parteneriatul cu băncile pentru susținerea economiei. Ministrul a punctat succesul avut de programul de amânare a ratelor la bănci, care a atras peste 150.000 de români.

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a afirmat, după întrevederea cu reprezentanții Asociației Române a Băncilor, la care a participat și premierul Victor Orban și șeful cancelariei, Ionel Dancă, faprul că relaxarea se poate face prin parteneriat cu sistemul bancar.

„Programul de relansare a economiei în România. Relaxarea se face prin parteneriat cu sistemul bancar. Banii din economie nu ajung doar de la Guvern, ci și din sistemul financiar bancar care are canalele care poate transfera către sectoarele economice importante.

Programul pentru companiile mari, și acela va avea avea nevoie de sistemul bancar. O întâlnire care ne arată direcția”, a spus ministrul de Finanțe, Florin Cîțu.

Cîțu a punctat, totodată, unul dintre cele mai de succes programe ale Guvernului din timpul crizei: amânarea ratelor la bănci.

“În același timp am discutat și despre celălalt program pe care l-am derulat împreună cu sistemul financiar bancar și care este un succes deja: amânarea ratelor clienților la bănci. În acest moment, de Ordonanța 137 au beneficiar 152.000 de clienți. Totalul creditelor amânate se ridică la 3,3 miliarde de lei la bancă, la amânarea ratelor până la 9 luni de zile”, a spus Cîțu.

