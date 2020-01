Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a anunțat miercuri, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că Executivul va adopta o decizie prin care propirile vor fi ridicate automat, după retragerea banilor, în cazul cetățenilor care au conturile blocate de ANAF. Astfel, contribuabilii nu vor mai fi nevoiți să meargă la bancă pentru a solicita să li se deblocheze conturile.

”Avem o ordonanță de urgență, cred că mâine (joi - n.r.) sau luni, în care modificăm Codul de procedură fiscală pentru a permite ca sistemul de popriri - acea nebunie în care erau conturile poprite și apoi trebuia să te duci la fiecare bancă - să dispară. (...) Modificarea va fi adoptată în ședința de mâine sau în ședința de luni. Apoi totul va fi mult mai simplu. Pentru cazurile în care va trebui să facem popriri, vom face, dar totul va fi mult mai simplu”, a declarat Florin Cîțu.

Cu alte cuvinte ANAF va lua banii din cont și toate conturile contribuabilului vor fi deblocate de la sine.

”Softul este gata la ANAF. Va fi îmbunătățit, dar este primul pas”, a adăugat ministrul Finanțelor.

