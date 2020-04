Ministrul Fondurilor Europene: "În umatoarea perioadă vom avea creionat scenariul alocării de granturi pentru IMM-uri aflate în dificultate. Bugetul discutat pornește de la 500 milioane euro"

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a explicat marți seara, pentru B1 TV, într-o intervenție la emisiunea Dosar de politician, care sunt planurile pe care Guvernul le pregătește pentru sprijinirea IMM-urilor afectate de criza generată de noul coronavirus. Ministrul a precizat că a discutat cu reprezentanții Comisiei pentru alocarea de fonduri europene în vederea sprijinirii capitalului de lucru, necesar pentru relansarea activității economice a companiilor.

"Chiar în cursul zilei de astăzi am avut o videoconferință cu reprezentanții Comisiei unde am ridicat această problemă a capitalului de lucru de care companiile au nevoie, mai ales companiile afectate de criza generată de coronavirus.

Vestea bună este că am găsit un agrement ca sa putem aloca fonduri eurpene în perioada care urmează pentru capitalul de lucru destinat companiilor, acel capital necesarca să iși poată reporni activitățile dar și pentru cei care se gândesc să schimbe planul de bussiness și se gândesc să aibă alt tip de afacere", a explicat ministrul Fondurilor Europene.

De asemenea, ministrul a dat asigurări că acest capital de lucru este nerambursabil și că în perioada următoare va fi finalizat un plan privind acordarea de granturi pentru IMM-uri.

"Acest capital de lucru va fi nerambursabil. Trebuie să fie o discuție in Guvernul României și va fi nevoie de o decizie în acest sens. În umatoarea perioadă vom avea creionat scenariul alocarii de granturi pentru IMM-uri aflate în dificultate nu aș putea să mă pronunț asupra nivelului grantului pentru că în momentul de față facem simulări și scenarii.

Dar pot să vă spun în premieră că un asfel de program a fost discutat la nivel de premier și că după o decizie la nivelul Guvernului se va face public programul acesta de asigurare a capitalului de lucru pentru restartarea companiilor", a explicat ministrul Fondurilor Europene.

În ceea ce privește bugetul pentru aceste granturi, ministrul a precizat că pornește de la suma de 500 milioane de euro ce vo fi pus ela dispoziție IMM-urilor afectate de COVID-19.

"Avem un buget dar, între valorile minime și maxime, începem discuțiile cu Comisia de la 500 milioane de euro în sus. Acesta va fi nivelul interventiei. În aceste zile facem calculele cu privire la fondurile pe care putem să le disponibilizăm în urmatoarea perioadă de.

Aceste granturi si aceste capital de lucru trebuie sa fie destinat cu prioritate pentru acele IMM-uri a căror activitate a fost întreruptă sau afectată de COVID-19. Cred că aceste granturi este corect să plece catre acest sector"

